Лада для немцев: ретротест через 35 лет

Редчайшая открытая Лада Самара Fun 1991 года: история, тест, фото и видео

Нам бы их заботы! Примерно так мы реагировали весной 1991 года на статью в «За рулем» о зарубежных версиях Самары, урожденной как ВАЗ‑2108. У нас автомобили, на которые формально еще существовали твердые государственные цены, были острейшим дефицитом. А цены на рынке, еще черном, но уже почти законном, росли с не поддающейся разуму скоростью.

А там – за «железным занавесом», который, правда, прогнил и фактически развалился – делают, оказывается, интересные тюнинговые версии наших автомобилей и даже строят машины с мягкой крышей! Всё это стало для советских автолюбителей открытием.

Кройка и шитье

Именно в 1991 году сделали Ладу, с которой мне предстоит познакомиться.

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В те времена Самара – самый модный автомобиль Союза, что отразилось и в кино, и в музыке. Именно на «восьмерке» модного серого колера ездит обаятельный жулик (всё в духе времени!) фильма «Гений» режиссера Виктора Сергеева, снятого в 1991 году. Такой, как у этой Самары, вишневый цвет вошел в историю благодаря песне группы «Комбинация» 1990 года, прославляющей «вишневую "девятку"», которая «сигналит за окном».

Лада Самара Fun.

За открывающимся «занавесом» на Западе к Самарам относились по-другому. Но интерес к ним был немалый, и подогревали его вовсе не ветры перестройки, привлекавшие к СССР особое внимание. Практичные европейские покупатели ценили вполне соответствующие своему классу положительные качества автомобилей Лада, которые обходились заметно дешевле европейских и японских аналогов.

В технику советских автомобилей западные продавцы практически не вторгались: игра не стоила свеч. Правда, свечи-то как раз ставили импортные, иногда меняли генераторы и некоторые иные элементы электрооборудования. Заодно автомобили оснащали нормальными шинами, а иногда и литыми дисками.

В Германии Ладу Самару предлагали с моторами объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л.

Топ-версии Самар украшали пластиковыми наружными деталями. Но большинство машин продавали в первозданном дизайне – за исключением того, что с них первых делом обычно убирали чудной «клюв» облицовки радиатора, заменяя его на менее вызывающие детали. Салон тоже не переделывали, максимум устанавливали магнитолы и, иногда, модные рули.

Ранний салон Самары с так называемой низкой панелью в 80‑х выглядел вполне современным. Гидрокорректор фар и реостат освещения приборов – будто из разных машин.

Светлый интерьер ранних «восьмерок» выглядел свежо и нарядно.

Но на этой Самаре даже баранка оригинальная. Панель приборов тоже еще ранняя – так называемая низкая: по меркам рубежа конца 80‑х – начала 90‑х она выглядела вполне достойно. К тому же, в отличие от поздней – так называемой высокой – не скрипела, не трещала и не зудела.

А на этой машине отделка салона еще и раннего бежевого цвета. Редкий случай в советской истории – прецедент создал в 1980 году Москвич‑2140SL Люкс. Но для ВАЗа это был эксперимент – смелый и, на мой взгляд, очень удачный! Учитывая естественную ностальгию по былому, светлый салон сегодня кажется особенно обаятельным.

Набор приборов в Ладе – полноценный, богатый. Эргономика по нынешним временам скромная и наивная, но продуманная.

В общем, Самара в те годы – вполне приличный по европейским меркам автомобиль. А ведь 80‑е стали эпохой ренессанса кабриолетов, которые европейские фирмы стали делать и на основе демократичных, популярных моделей. Чем Самара хуже?

Бельгийский дилер, фирма Scaldia-Volga, инициировала мелкосерийное производство версии с полностью убирающейся крышей. Автомобиль, дизайн которого разработал Владимир Ярцев, продавали в Европе под именами Lada Samara Cabrio и Lada Natasha.

Заднее сиденье ВАЗ‑2108 по комфорту примерно такое же, как у импортных ровесников‑аналогов.

Немецкая компания Deutsche Lada пошла по более простому и экономному пути, предложив покупателям «восьмерку» по имени Lada Samara Fun. Строго говоря, она не кабриолет, а ландо – мягкая съемная крыша была лишь над задним сиденьем. На части машин в передней части крыши делали еще и люк. Такая конструкция позволила не заморачиваться с усилением кузова.

Строила машины фирма Bohse из Нижней Саксонии, известная также чудным пляжным автомобилем Euro Star на базе нашей «пятерки». Кстати, часть Самар со съемной крышей Bohse вне Германии продавала под своей маркой и почему-то под именем Taiga. Хорошо не Тундра!

Конструкция совсем немудреная. Небольшой тент крепится на кнопках, знакомых по сумкам и курткам. Мягкая крыша – как и быстросъемная разборная легкая дуга, обеспечивающая ровную натяжку тента, – убирается в багажник с оригинальной черной пластиковой крышкой. Сцена с переодеванием занимает от силы минут пять.

ИЗ ЖИЗНИ РЕДКОСТЕЙ Автомобили с убирающейся крышей в СССР – внедорожники УАЗ и ЛуАЗ, а также эксклюзивные парадные кабриолеты на базе ЗИЛа и Чайки. Иными открытыми машинами советских людей не баловали. Идея производить ежегодно примерно полторы сотни Москчией‑408 Турист со съемной жесткой крышей для экспорта, в том числе даже с двигателями Ford, заглохла в середине 60‑х. Сделали лишь два прототипа. Москвич‑408 Турист. Уже в перестроечные времена в Тольятти собрали несколько прототипов «восьмерок» с кузовом тарга дизайна Владислава Пашко. Но до мелкосерийного производства дело не дошло. Та же участь постигла автомобиль, похожий на Самару Fun, тольяттинской фирмы Техномастер. В 1991 году пару кабриолетов сделала группа дизайнера Геннадия Хаинова. В 1993‑м версию Амадео показала московская компания ЛЛД. Однако и эти машины даже мелкой серии не удостоились. ВАЗ‑2108 с кузовом тарга. Амадео фирмы ЛЛД.

Доступная гармония

Путешествие в подобном автомобиле – тот случай, когда важнее не как он едет, а в чем едешь. В открытых, даже наполовину, как эта, машинах несомненно есть особый шарм, не говоря о том, что внимание окружающих обеспечено.

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