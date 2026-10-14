Чем отличаются бензины разных классов и как повысить октановое число

Эксперты «За рулем» рассказали о секретах производства бензина

О том, что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5, – 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 – рассказано тут. К чему приведет использование АИ-100, если он не рекомендован для вашей машины, читайте в этой публикации.

– Как на производстве из одного бензина получается другой? Что-то добавляют или что-то убирают?

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– Производство бензинов К2 и К3 – это технологически относительно простой и дешевый процесс. Его главное отличие от К4 и К5 – отсутствие глубокой гидроочистки. Допустимое содержание серы до 150 мг/кг (для К3) и 500 мг/кг (для К2) позволяет использовать менее мощные и дорогие установки или вовсе пропускать некоторые технологические операции.

Если для К5 нужно «вычистить» из нефти 99,99% серы, то для К3 достаточно удалить 99,85%. Кажется, что отличие несущественное, но на практике это означает, что из одного и того же объема нефти можно произвести бензина К3 больше чем К5, так как технологический процесс быстрее и требует меньше энергозатрат.

– Связан ли способ изготовления высокооктанового бензина с его теплотворностью? Что, к примеру, дает применение метил-трет-бутилового эфира?

– Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) добавляют, чтобы повысить ОЧ. Но у самого МТБЭ теплота сгорания ниже, чем у типичных нефтяных углеводородов.

Еще есть соединения на основе ароматических аминов – например, монометиланилин (ММА). Данное вещество имеет октановое число до 112 и теплоту сгорания, близкую к бензину. На автомобильные бензины экологического класса 5 с присадками ММА с 1 июля 2016 года был введен запрет, однако в «реабилитированных» бензинах К2, К3 и К4 он легитимен.

Теплотворная способность товарных бензинов с октановыми числами 92, 95, 98 и 100 находится в диапазоне 42,0–44,5 МДж/кг. Максимальная разница теплотворной способности между отдельными партиями составляет около 2,3% для АИ‑92 и 3,0% для АИ‑95, так что МТБЭ серьезного влияния на этот параметр не оказывает.

Почему некоторые китайские автокомпании в пору бензинового кризиса начали настаивать на более частой замене моторного масла, «За рулем» уже рассказывал.

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