Lada с правым рулем и с коробкой-автоматом: международная карьера ВАЗ-2103

Эксперт Канунников раскрыл секрет успеха третьей модели Жигулей за рубежом

Как появился ВАЗ-2103 и как прославился ролями в кино, рассказано тут и тут.

«Тройки» на экспорт

Заголовок статьи о седане Lada 1500 (он же – ВАЗ‑2103) американского журнала Road & Track подчеркивал: «FIAT подобного не делает». Интерес американцев к машине, которую они тестировали в Великобритании, был вызван слухами о скорых поставках в США.

Такие планы действительно были. Под этот проект в 1974 году в Тольятти на «трешке» испытывали автоматическую коробку GM с итальянского FIAT 124 Special TS, которую планировали адаптировать к ВАЗ‑2103. Но экспорт в Штаты так и не состоялся.

Седан Lada 1500 с правым рулем делали в версиях ВАЗ‑21032 (1,5 л), ВАЗ‑21035 (1,1 л) и ВАЗ‑21036 (1,3 л).

В СССР, кстати, испытывали и экспериментальную чехословацкую автоматическую коробку UVMV, которую думали ставить и на советские машины, и на Шкоды. Три «трешки» с автоматами тестировали в 1976 году, еще две с доработанными агрегатами – в 1978‑м. Однако этот проект тоже не состоялся.

ВАЗ‑2103 в Финляндии. Вариант после 1974 года с крупными прорезями под решеткой радиатора.

На отдельные машины автоматы Borg&Warner самостоятельно устанавливала британская фирма Satra – дилер советских автомобилей. Такие машины и сегодня изредка встречаются в Европе.

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В первую очередь именно для экспорта сделали модификации с менее мощными моторами: ВАЗ‑21035 – с двигателем объемом 1,2 л мощностью 64 л. с. и ВАЗ‑21033 с 69‑сильным мотором 1.3 л. Делали и версии с правым рулем.

Опытный универсал в планах числился как ВАЗ‑2104.

А вот ВАЗ‑2104 – «трешку»-универсал решили не выпускать. Построили только три прототипа.

В первоначальных планах были и модификации «тройки» по имени ВАЗ‑2107 – седан и ВАЗ‑2108 – универсал, обе с мотором 1,6 л. Позднее вариант автомобиля с двигателем 1.6 получил индекс ВАЗ‑21031, и этот проект превратился в ВАЗ‑2106.

ВАЗ‑2103 в версии с мелкими вентиляционными отверстиями над бампером. Выставка, ­посвященная 50‑летию советского автопрома, осень 1974 года.

За рубежом ВАЗ‑2103 приняли неплохо. Хотя в Великобритании, например, машина не была уж очень дешевой – стоила лишь чуть меньше, чем, скажем, Hillman Avenger – правда, с двигателем 1.3.

Журнал What car? сравнил «тройку» с прямым польским аналогом Polski Fiat 125Р c мотором 1,5 л, который был немного дешевле ВАЗ‑2103. Британцы отметили, что советский автомобиль по основным параметрам лучше польского.

Западногерманская Lada 1500 Jubilaum с салоном ВАЗ‑2106.

Кстати, польский FIAT сильно отличался от итальянского 125‑го. Проще была отделка, в том числе панель приборов. Кроме того, на польские машины ставили нижневальные моторы 1,3 л и 1,5 л из семейства, от которого ВАЗ категорически отказался еще в 1966 году.

Экспортная карьера ВАЗ‑2103 на Западе была успешной, но относительно недолгой. «Трешку», по сути, вытеснила «шестерка».

Французская реклама Лады. Автомобили демонстрировали, в том числе, на парижских вокзалах.

В 1976 году фирма Porsche по заказу советской «Внештехники» сделала рестайлинговый вариант ВАЗ‑2103. Немцы убрали выходящий из моды хром, сделали иные пластиковые бамперы, панель приборов и руль. Заодно поработали с настройкой подвески, улучшили экологические характеристики двигателя. Но проект Porsche завод не вдохновил: на подходе уже был ВАЗ‑2106, требовавший куда меньших затрат для постановки на производство.

Группа товарищей

Одноклассники ВАЗ‑2103 производства социалистических стран имели менее мощные двигатели, более скромную отделку и, как правило, были дешевле. Цены в ГДР конца 70‑х годов:

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