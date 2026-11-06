Камеры на ОСАГО: когда они начнут штрафовать за отсутствие полиса?

Пётр Шкуматов разъяснил, кто заинтересован в скорейшем запуске камерного контроля ОСАГО

Уже готовы

В начале октября на конференции, посвященной состоянию рынка ОСАГО, начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Спиров заявил, что проект автоматической проверки полисов через дорожные камеры ­«находится на финишной прямой». Однако эта «прямая» длится уже не первый месяц и даже не первый год, а точной даты старта до сих пор нет.

Еще в марте 2026 года Национальная страховая информационная система (НСИС) объявила, что сервис выгрузки данных через СМЭВ для ГИБДД был готов с ее стороны в конце 2025 года. В июле 2026 года глава НСИС официально сообщил о завершении интеграции с базами ГИБДД. Страховщики отрапортовали: технически всё работает, шлюзы открыты, система готова обрабатывать миллионы запросов в режиме реального времени. Казалось, что запуск с 1 октября неизбежен.

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Еще не готовы

Однако в августе ситуация резко изменилась. Глава МВД Владимир Колокольцев резонно отметил, что преждевременный запуск штрафного режима вызовет «негативный общественный резонанс» из-за возможных массовых ошибок. В итоге 1 октября камеры так и не начали фиксировать отсутствие страховки, ведь доработка систем МВД – это процесс громоздкий, комплексный и длительный, очевидно требующий времени на отладку и тестирование.

Пока не боятся

Страховщики утверждают, что без полиса ОСАГО в России в 2026 году ездит примерно каждый десятый водитель. Это около 4,5 млн автомобилей, или 10,3% реально эксплуатируемого автопарка. Именно эти водители остаются «за периметром» контроля: камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный и другие нарушения, но отсутствие страховки пока не является основанием для автоматического штрафа.

Государство уже пыталось повлиять на «уклонистов» административными методами. Недавно были приняты поправки, ужесточающие наказание за повторную езду без ОСАГО: если базовый штраф составляет 800 рублей, то за повторное нарушение в течение года предусмотрено уже от 3000 до 5000 рублей. Но эффект оказался минимальным. Инспектор ГИБДД физически не способен проверить каждый автомобиль на дороге.

Вероятность быть пойманным за отсутствие полиса небольшая, а тех, кто «профессионально» привык ездить без ОСАГО, даже штраф в 5000 рублей не пугает. Получается замкнутый круг: без камер повышать штрафы бессмысленно, а камеры не запускаются из-за технической неготовности.

Камеры пока не штрафуют за езду без ОСАГО, но НСИС (обрабатывает все данные по страховым полисам) отрапортовала о полной готовности и интеграции с государственными системами.

Чем плохо

Если виновник ДТП не имеет ОСАГО, то РСА выплачивает компенсацию только за вред жизни и здоровью пострадавшего. За поврежденный автомобиль Союз не платит. Пострадавшему водителю приходится подавать в суд непосредственно на виновника ДТП, который зачастую не имеет ни имущества, ни официального дохода, и долг становится безнадежным.

Именно поэтому страховщики настаивают на запуске камер: 4,5 млн незастрахованных машин – это постоянный риск для добросовестных автомобилистов, клиентов тех самых страховых компаний, которые свою обязанность застраховаться исполнили. Честные водители вынуждены за свой счет теперь покупать, помимо полиса ОСАГО, еще и каско или специальный дополнительный полис для «защиты от незастрахованных». То есть получается странная ситуация – дополнительная нагрузка ложится на тех, кто и так свои обязанности исполнил. Это несправедливо.

Чем дольше длится «финишная прямая», тем дольше миллионы незастрахованных автомобилей ездят по дорогам, а все риски в итоге ложатся на плечи и кошельки добросовестных водителей.

Но и позиция МВД абсолютно верна: если уж вводить такую систему, то она должна работать безупречно – чтобы те же добросовестные водители не получали штраф за отсутствие полиса ОСАГО, в то время когда полис у них имеется.

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