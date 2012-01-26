Из-за противогололедных реагентов машины рискуют сгнить за сезон

Жалобы жителей столицы на «блюдо сезона» — кашу из снега и реагентов, приготовленную по новому рецепту, — побудили общественные организации проинспектировать дороги зимней Москвы. Выводы неутешительны: весной Москву накроет соленая мраморная пыль, а кузова автомобилей за год могут превратиться в решето.

Оказалось, коммунальщики вместо гранитного щебня, который разбрасывали на асфальт раньше, в этом сезоне используют мраморную крошку. Между тем мрамор в несколько раз менее стоек к истиранию, он быстро перемалывается колесами в пыль. Отсюда повышенная запыленность воздуха и белесый налет на дорогах, во дворах, на фасадах зданий.

Сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов подсчитал, что за зиму на дороги и тротуары города попадет несколько сотен тысяч тонн заготовленных реагентов, в том числе каменной крошки. К весне мраморной пыли скопится столько, что город рискует в ней задохнуться.

На тротуары и дворовые дорожки московская мэрия вернула каменную соль, от которой отказались еще в начале «нулевых». Тогда резко — втрое! — ограничили применение NaCl именно по причине, которая нынче снова фигурирует в жалобах: соль немилосердно портит обувь и вызывает ожоги на лапах домашних животных. А вот то, чего жалобы не содержат: в несколько раз увеличилась нагрузка на столичную экосреду. Рейд показал, что коммунальщики рассыпают реагенты, закупленные в объемах десятилетней давности, в чрезмерных дозах.

«Обидно за владельцев автомобилей, — говорит Дмитрий Леонтьев, руководитель МОЦ „За безопасность российских дорог. — Есть реальный риск того, что мы вернемся к ситуации 90-х, когда кузова машин после ежедневного „душа“ из крепкого соляного рассола сгнивали за один сезон“.