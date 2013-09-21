Разорился очередной производитель станций зарядки электромобилей

В США компания Ecotality, занимающаяся производством станций зарядки аккумуляторных батарей для электромобилей, объявила о своем банкротстве. Четыре года назад Ecotality получила грант на сумму $99,8 млн от Министерства энергетики США.

Как отмечает агентство «Рейтер», Ecotality стала очередной компанией, потерпевшей неудачу в секторе альтернативной энергетики. В мае текущего года обанкротилась компания Coda Automotive, пытавшаяся продавать в Калифорнии перелицованную версию китайского электромобиля Hafei Saibao. В этом месяце Министерство энергетики США сообщило о намерении продать с аукциона долги компании Fisker Automotive, выпускавшей премиальный электромобиль Karma.

Ecotality занималась производством станций зарядки аккумуляторов под брендами Blink и Minit для электромобилей, подобных Chevrolet Volt и Nissan Leaf. В 2009 году она получила грант минэнергетики, в том числе и на создание сети станций зарядки в крупных городах США.

Напомним, что в мае в Израиле подала заявление о банкротстве компания Better Place — партнер Renault с 2008 года по созданию станций для зарядки и быстрой смены аккумуляторных батарей электромобилей.

Пока хорошими результатами может похвастать только калифорнийская Tesla, выпускающая премиальный электрокар Model S — в этом году компания планирует выпустить около 21 000 штук, в следующем — удвоить производство. А в сентябре в Норвегии открылись первые шесть станций бесплатной подзарядки для электромобилей Tesla .