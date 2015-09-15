Четвертое поколение Toyota Prius уже с нами

Заложивший фундамент моды на гибриды Toyota Prius переродился в четвертом поколении, которое дебютировало на IAA-2015 во Франкфурте. Хэтчбек с провокационной внешностью поступит в продажу в Европе в первые месяцы 2016 года.

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Toyota Prius — практически имя нарицательное среди гибридов. Именно эта модель с достойным всяческого уважения упорством прививала всему миру любовь к бензоэлектрическим силовым установкам. Нынешней осенью настало время четвертой генерации, которую представили публике на Международном автошоу во Франкфурте.

Модель осталась верна традициям не только в части двигателя, но и, мягко говоря, оригинального дизайна. Теперь, правда, хэтчбек не единственный в своем роде: треугольными фарами, вертикальными противотуманками и сложными волнами рельефа он похож на водородную Toyota Mirai, выделяя «зеленые» модели Toyota в хорошо узнаваемую с первого взгляда группу. Сохранился и необычный салон: традиционные приборы в нем заменены на ЖК-панель и расположены по центру, под ними — большой экран мультимедийной системы, а в самом низу консоли примостился забавный джойстик управления трансмиссией.

Пока на выставке представлен только самый простой, «мягкий» гибрид с 1,8-литровым ДВС и электромотором. Новые никель-металлогидридные батареи в нем заряжаются от энергии торможения, причем делают это быстрее, чем раньше. Заявленный расход топлива на 10% ниже, чем у предшественника, — 3,5 л/100 км. Позже семейство расширится за счет модификации с возможностью подключения к сети, а также более крупного хэтчбека. Ожидается, что цены на 2016 Toyota Prius сохранятся приблизительно на прежнем уровне, который, напомним, составляет для России от 1 622 000 рублей.