Прикроется «листком»: Nissan Juke станет гибридом

Renault-Nissan смело смотрит в электрифицированное будущее и планирует все больше экологичных политкорректных модификаций. Одна из них уготована субкомпактному кроссоверу Juke следующего поколения.

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Концепткар Nissan Gripz

Франко-японский альянс следует заветам негласных современных технотрендов, обещая к 2020 году беспилотные версии всех своих модельных линеек и планируя новые экомодификации. К слову, с последними компании попали в цель. За период с января по ноябрь в Штатах продано 15 922 хэтчбека Nissan Leaf (-41,2% по сравнению с прошлым годом). Зато в Европе… Судите сами, пятеро из десятки самых популярных «зеленых» машин (за январь-сентябрь) — творения Renault-Nissan. Возглавляет компанию та же «электричка» Leaf, разошедшаяся тиражом 12 662 штуки (+11%). Символично, что именно она поделится рядом компонентов с перспективным Nissan Juke следующего поколения.

Как следует потренировавшись со стопроцентными электрокарами, ниссановцы откроют для себя сегмент range extender гибридов, в которых ДВС выполняет функцию генератора для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи. Подобная версия, например, есть у BMW i3 и ориентировочно в 2016–2017 году появится и у Nissan Juke второго поколения. По данным издания Motoring, речь идет о новой силовой установке Pure Drive e-Power. Технические подробности пока что за кадром, а из известного и очевидного — сочетание маленького бензинового агрегата и электродвижка от хэтчбека Leaf. Напомним, он развивает 109 л.с., 254 Нм и питается от литий-ионной батареи емкостью 24 или 30 кВт·ч.

Разумеется, наряду с экологичным приводом предложат традиционные движки, включая 1,6-литровую «турбочетверку» мощностью 220 л.с. от заряженного хэтчбека Renault Clio RS 220, работающую в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями. Вероятно, Juke унаследует стилистику концепта Gripz, но в целом не будет столь же радикальным, как кроссовер нынешнего поколения.