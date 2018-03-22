Где «проживают» самые свежие столичные и подмосковные автомобили? Исследование

В этих регионах хорошие дороги и высокий уровень жизни, поэтому большая доля новых автомобилей, находящихся в хорошем состоянии. А теперь поподробнее.

Реальное состояние столичных автомобилей исследовали в компании CarPrice. И хотя данные это усредненные, но общую картину все же дают. В компании изучили, какие автомобили приезжали на ее аукционы в 2017 году. Каждый автомобиль был осмотрен по 500 параметрам. Как правило, клиент приезжает на ближайший к его дому пункт осмотра, то есть осмотренные автомобили — это транспорт жителей ближайших районов.

Исследование показало, что самые дорогие машины сконцентрированы в Центральном административном округе. Суммарно десять топовых моделей ЦАО стоят в 2,5 раза дороже, чем, например, самые популярные машины в Одинцово.

Еще одно любопытное наблюдение — жители центра ездят, в основном, на автомобилях-купе и на дорогих внедорожниках. Внедорожников здесь 33,62% от общего числа, доля купе тоже самая высокая — 4,2%. А вот подмосковное Одинцово — лидер по части седанов.

По суммам пробега выходит, что самые бывалые машины в Москве находятся в Северном административном округе, а за пределами МКАДа — в Зеленограде. Машины же с самым скромным пробегом «проживают» в Центре. Они просто не участвуют в ежедневном перемещении из спальных районов в центр и обратно.

Средний пробег автомобилей по Москве и Московской области:

ЦАО — 106 201 км

СВАО — 121 879 км

ЮЗАО — 122 939 км

СЗАО — 123 362 км

ВАО — 123 964 км

ЮВАО — 124 773 км

ЮАО —124 800 км

САО — 128 977 км.

Специалисты сравнили состояние двигателя, коробки передач и других агрегатов, а также салона и кузова автомобилей по Москве и области. Самые надежные автомобили «проживают» в Центральном административном округе, где состояние агрегатов в среднем оценивается в 4,03 балла, кузова — 3,19, салона — 4,27. В тройку лидеров также вошли САО (агрегаты — 3,95, кузов — 3,01, салон — 4,15) и СЗАО — (агрегаты — 3,84, кузов — 3,01, салон — 4,12). Автомобили Западного административного округа набрали менее всего очков.

Среди автомобилей, обитающих в ближайшем Подмосковье, лучше всего себя чувствуют те, что «проживают» в Красногорске: агрегаты — 3,91, кузов — 2,91, салон — 4,16, а вот в Одинцово — наоборот.

Какие автомобильные марки, представленные в России, являются самыми дружелюбными в плане сервисного обслуживания, вы узнаете из этого материала.

Самыми популярными цветами автомобилей в 2017 году стали белый, черный и серый.



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