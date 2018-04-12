Дальневосточных покупателей подержанных машин могут освободить от налогов

Авторы поправок в Налоговый кодекс предлагают ввести «имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования на Дальнем Востоке». Предполагается, что воспользоваться льготами смогут только граждане РФ, постоянно проживающие на территории ДФО и декларирующие там свои доходы, и не чаще одного раза в 5 лет после регистрации приобретенного транспортного средства в ГИБДД. Это ограничение позволит избежать массовых спекуляций на вторичном рынке автомобилей.
Один из авторов инициативы, депутат от Приморья Андрей Андрейченко, так комментирует необходимость льгот для дальневосточных автомобилистов, цитата с официального сайта ЛДПР:
«Государство сейчас занято стимулированием потока переезжающих на Дальний Восток. А как же те, кто там уже живет? Мы хотим поддержать в первую очередь самих дальневосточников. Так мы хоть как-то компенсируем им разорительные расходы на установку ГЛОНАСС и новый утилизационный сбор. А то со всеми нововведениями бывшие в употреблении „народные“ марки превратились по конечной стоимости в новые седаны».
Даже если случится чудо и депутатам ЛДПР удастся протащить свой закон через Госдуму, вряд ли граждане со всей России начнут паковать вещи и мигрировать на Дальний Восток ради льготной покупки старой иномарки. Но местные автомобилисты парламентариям, безусловно, скажут спасибо.
- На прошлой неделе врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко попросил Правительство РФ ради снижения социальной напряженности продлить заканчивающееся 1 июля разрешение на упрощенную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Также глава региона ходатайствует о переносе сроков введения повышенного утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на 1 сентября.
- На рынке новых автомобилей повышенные ставки утильсбора уже отразились: многие производители переписали прайс-листы в сторону повышения.
Фото: Сергей Бертов/Интерпресс/ТАСС
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