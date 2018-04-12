Дальневосточных покупателей подержанных машин могут освободить от налогов

С законодательной инициативой выступила партия ЛДПР. С помощью налоговых вычетов на покупку б/у автомобилей она хочет побудить население переезжать на Дальний Восток, а тех, кто там уже живет, удержать в регионе.

Авторы поправок в Налоговый кодекс предлагают ввести «имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования на Дальнем Востоке». Предполагается, что воспользоваться льготами смогут только граждане РФ, постоянно проживающие на территории ДФО и декларирующие там свои доходы, и не чаще одного раза в 5 лет после регистрации приобретенного транспортного средства в ГИБДД. Это ограничение позволит избежать массовых спекуляций на вторичном рынке автомобилей.

Один из авторов инициативы, депутат от Приморья Андрей Андрейченко, так комментирует необходимость льгот для дальневосточных автомобилистов, цитата с официального сайта ЛДПР:

«Государство сейчас занято стимулированием потока переезжающих на Дальний Восток. А как же те, кто там уже живет? Мы хотим поддержать в первую очередь самих дальневосточников. Так мы хоть как-то компенсируем им разорительные расходы на установку ГЛОНАСС и новый утилизационный сбор. А то со всеми нововведениями бывшие в употреблении „народные“ марки превратились по конечной стоимости в новые седаны».

Даже если случится чудо и депутатам ЛДПР удастся протащить свой закон через Госдуму, вряд ли граждане со всей России начнут паковать вещи и мигрировать на Дальний Восток ради льготной покупки старой иномарки. Но местные автомобилисты парламентариям, безусловно, скажут спасибо.

На прошлой неделе врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко попросил Правительство РФ ради снижения социальной напряженности продлить заканчивающееся 1 июля разрешение на упрощенную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Также глава региона ходатайствует о переносе сроков введения повышенного утилизационного сбора на автомобили с 1 апреля на 1 сентября.

На рынке новых автомобилей повышенные ставки утильсбора уже отразились: многие производители переписали прайс-листы в сторону повышения.

Фото: Сергей Бертов/Интерпресс/ТАСС