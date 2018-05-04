Восточная красавица бросила руль, чтобы показать свои ножки

Ради эффектного видео некоторые девушки готовы на многое, в том числе на административные правонарушения за рулем автомобиля. Однако полиция лайки за такие ролики не ставит, а находит беспечных красавиц и наказывает.

Это видео пришло к нам из солнечного Азербайджана. В ролике видно, как девушка приплясывает под музыку в процессе управления автомобилем и демонстрирует на камеру оголенные части своего тела. Ради того, чтобы подобрать юбку и показать ножки, она даже бросила руль! Вдобавок восточная красавица не была пристегнута ремнем безопасности и не смотрела на дорогу — ее занимала видеосъемка.

Как сообщает информагентство The First News, зажигательный видеоролик посмотрели в том числе в Управлении государственной дорожной полиции Баку и пообещали найти девушку и оштрафовать за нарушения ПДД.

Фото, видео: YouTube

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