Восточная красавица бросила руль, чтобы показать свои ножки

Ради эффектного видео некоторые девушки готовы на многое, в том числе на административные правонарушения за рулем автомобиля. Однако полиция лайки за такие ролики не ставит, а находит беспечных красавиц и наказывает.

Это видео пришло к нам из солнечного Азербайджана. В ролике видно, как девушка приплясывает под музыку в процессе управления автомобилем и демонстрирует на камеру оголенные части своего тела. Ради того, чтобы подобрать юбку и показать ножки, она даже бросила руль! Вдобавок восточная красавица не была пристегнута ремнем безопасности и не смотрела на дорогу — ее занимала видеосъемка.

Как сообщает информагентство The First News, зажигательный видеоролик посмотрели в том числе в Управлении государственной дорожной полиции Баку и пообещали найти девушку и оштрафовать за нарушения ПДД.

В середине апреля стриптиз на дороге запечатлел на камеру житель Самары — девушка в стрингах исполняла танец для сидящего в машине мужчины.

В начале апреля в Воронеже автомобилисты стали свидетелями эротического танца, который на скорости исполняли две полуобнаженные девушки в люке Мерседеса.

В феврале в Санкт-Петербурге мажор на Ниссане GT-R и его полуголая подружка-блондинка похулиганили на дорогах и выложили видеозапись в интернет.

Фото, видео: YouTube