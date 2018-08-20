Volkswagen Golf возвращается в Россию

Самый популярный в Европе автомобиль будет вновь продаваться на нашем рынке.

Продажи модели, в честь которой назван целый класс автомобилей, были свернуты в России два года назад. Хэтчбек продавался хуже суперкаров, потому в компании Volkswagen приняли решение не тратиться на его поддержку в нашей стране.

Однако в сентябре этого года машина вновь появится у российских дилеров, заявил «За рулем» пресс-секретарь марки в России Андрей Гордасевич. Правда, на какие-либо объемы продаж в Volkswagen даже и не рассчитывают: VW Golf должен поддержать имидж марки.

Например, придет человек в дилерский салон посмотреть на VW Golf, а купит кроссовер VW Tiguan. И такое сравнение не случайно: по данным «За рулем», цены на Volkswagen Golf в нашей стране будут стартовать с отметки в 1,43 млн рублей.

В России Volkswagen Golf будет продаваться исключительно с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 и 150 л.с. с роботизированной коробкой DSG. Комплектаций для нашего рынка четыре: Trendline, Comfortline, R-Line и Highline.

В базовую версию включено: шесть подушек безопасности, климат-контроль, зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев передних сидений, противотуманные фары и «автопарковщик». Топовая же версия, а она будет стоить около 1,7 млн рублей, получит светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные колеса, виртуальную приборную панель, тонированные задние стекла и многое другое. Причем версия Highline единственная, которая будет доступна со 150-сильным мотором.

Виртуальная приборная панель положена только максимальной комплектации Highline

Ни о какой конкуренции и говорить не стоит. Один из немногих хэтчбеков гольф-класса, новый Kia Ceed в максимальной комплектации, оценен в 1 459 900 рублей, а по оснащению он превосходит VW Golf.

Продажи VW Golf на нашем рынке продлятся недолго: дилеры прекратят принимать заказы в декабре, а последние машины в нашу страну отгрузят в феврале 2019 года. Ведь уже летом следующего года Volkswagen представит новое поколение своего европейского бестселлера.

Фото: Volkswagen