УАЗ Патриот 2019: новые подробности модернизации

Ульяновский автозавод рассказал о некоторых существенных изменениях в конструкции внедорожника Патриот 2019 модельного года. Обновления позволили, в частности, уменьшить радиус разворота на 0,8 метра!

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

УАЗ скоро представит основательно модернизированный Патриот 2019 модельного года. Часть информации об изменениях в конструкции внедорожника «За рулем» сообщал ранее: например, уже известно, что модель получит более мощный 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про и опциональный 6-ступенчатый автомат от компании Punch Powertrain.

Теперь же Ульяновский автозавод рассказал на своих официальных страничках в соцсетях о новшествах в передней подвеске, которые позволили сократить радиус разворота автомобиля на 0,8 метра. Достижение стало возможно благодаря установке поворотных кулаков открытого типа, более жесткой рулевой трапеции от УАЗа Профи, измененному углу наклона шкворней (кастору) и рулевому демпферу.

Уменьшение радиуса разворота, безусловно, облегчит эксплуатацию Патриота в городе и может привлечь к модели новых покупателей. С января по июль 2018 года УАЗ, согласно данным АЕБ, продал в России 20 261 внедорожник (из них 7555 Патриотов), что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

УАЗ Патриот 2019: новые подробности модернизации

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот 2019: новые подробности модернизации
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Отзывы о УАЗ Patriot (17)

УАЗ 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Дешевый, проходимый, большой

Недостатки:

Ужасная безопасность

Комментарий:

Не владел этой машиной и не собираюсь. Мне мое здоровье важнее и жизни моих детей. Если денег мало, но ездить по бездорожью НЕОБХОДИМО — то эта машина нормальный ВЫНУЖДЕННЫЙ вариант. Если же покупаете для покатушек или все-таки не последнее доедаете — лучше накопите на какого-нибудь б/у японца....

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