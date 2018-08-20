УАЗ Патриот 2019: новые подробности модернизации

Ульяновский автозавод рассказал о некоторых существенных изменениях в конструкции внедорожника Патриот 2019 модельного года. Обновления позволили, в частности, уменьшить радиус разворота на 0,8 метра!

УАЗ скоро представит основательно модернизированный Патриот 2019 модельного года. Часть информации об изменениях в конструкции внедорожника «За рулем» сообщал ранее: например, уже известно, что модель получит более мощный 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про и опциональный 6-ступенчатый автомат от компании Punch Powertrain.

Теперь же Ульяновский автозавод рассказал на своих официальных страничках в соцсетях о новшествах в передней подвеске, которые позволили сократить радиус разворота автомобиля на 0,8 метра. Достижение стало возможно благодаря установке поворотных кулаков открытого типа, более жесткой рулевой трапеции от УАЗа Профи, измененному углу наклона шкворней (кастору) и рулевому демпферу.

Уменьшение радиуса разворота, безусловно, облегчит эксплуатацию Патриота в городе и может привлечь к модели новых покупателей. С января по июль 2018 года УАЗ, согласно данным АЕБ, продал в России 20 261 внедорожник (из них 7555 Патриотов), что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал о том, что УАЗ приостановил работы над полностью новым Патриотом, но модернизация внедорожника текущего поколения продолжится.

Этим летом Патриот получил новую раздаточную коробку от индийской компании Divgi-TTS.

В 2018 году у Патриота появились две новые спецверсии — «Футбольная» и «Экспедиционная».

Фото: УАЗ