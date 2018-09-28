Минфин отвернулся от автовладельцев: коэффициенты отменят, но ОСАГО подорожает

Стали известны новые предложения финансового ведомства по реформе ОСАГО. Здесь по-прежнему предлагают отменить коэффициент мощности и коэффициент территории, но страховщики получат еще больше возможностей для увеличения цен на «автогражданку».

Еще недавно казалось, что Минфин твердо встал на сторону автовладельцев и не позволит страховщикам накручивать цены при продаже ОСАГО. Ведомство предлагало отказаться от двух коэффициентов: мощности и территории. А также ввести три варианта полиса ОСАГО с разной суммой покрытия от нынешних 400 тыс. до 2 млн руб. Это позволило бы решить проблему с недоступностью т.н. расширенного ОСАГО или ДСАГО, продавать который страховщики практически перестали (сегодня полис ДСАГО можно купить лишь в нескольких страховых компаниях вместе с полисом каско).

После парламентских слушаний и жаркого обсуждения реформы со страховщиками Минфин изменил свой подход к либерализации рынка ОСАГО. Нет, он по-прежнему хочет отменить коэффициент мощности, логично считая, что мощность автомобиля слабо связана с аварийностью. Сегодня данный коэффициент равен от 0,6 для маломощных автомобилей до 1,6 для двигателей мощнее 150 л.с. Произойти это должно 1 сентября следующего года, пишет «КоммерсантЪ», который познакомился с законопроектом Минфина. Взамен тарифный коридор будет расширен еще на 30%.

Следующим этапом должна стать отмена территориального коэффициента, который сегодня составляет от 0,6 (например, Крым) до максимальных 2 (Москва). Избавиться от него планируется 1 сентября 2020 года, одновременно тарифный коридор будет расширен еще на 40%.

«Максимальные отклонения в 30% и 40% являются оценкой влияния отмены каждого из указанных коэффициентов страховых тарифов и призваны не допустить компенсации недооценки страхового риска у одной категории страхователей за счет страховых премий, уплаченных другой категорией страхователей»,- сказано в записке к проекту.

Страховщики поддержали новые предложения Минфина, назвав это «правильным трендом». Единственное ограничение, которое предлагает ввести Минфин: итоговая стоимость полиса не должна превышать в три раза базовый тариф ОСАГО.

На этой неделе завершился последний этап подготовки первых серьезных изменений в законодательство об ОСАГО. После парламентских слушаний и изучения актуарных исследований ЦБ направит в Минюст решение о расширении тарифного коридора. Скорее всего, оно составит 20%, несмотря на значительное снижение выплат по «автогражданке». Таким образом, ОСАГО может подорожать уже в ноябре этого года и будет дорожать каждый год как минимум до конца 2020 года.

На этой неделе страховщики высказались по поводу предложений Минфина и ЦБ по реформе ОСАГО.

Вскоре за езду без ОСАГО вырастет штраф. Причем «выписывать» постановления будут камеры фиксации нарушений ПДД.

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