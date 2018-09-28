Квест-драйв Suzuki Fest 2018: с завязанными глазами и не только

В Москве состоялся квест-драйв Suzuki Fest 2018, состоящий из необычных заданий, в ходе которого был показан автомобиль Suzuki SX4 by Anatoly Akue.

Suzuki Fest 2018

Suzuki Fest 2018 прошел в минувшие выходные, 22 сентября. Это ежегодное мероприятие, организуемое российским отделением компании совместно с Suzuki Club Russia для владельцев автомобилей Suzuki. В этом году гости фестиваля приняли участие в оригинальном квест-драйве, проводившемся на специально подготовленной трассе в «Фореста Фестиваль Парке». Всего в соревновании участвовало 30 команд. На мероприятии со своей семьей, как и гости фестиваля, присутствовал генеральный директор «Сузуки Мотор РУС» Юта Такахаcи.

Suzuki Fest 2018

В загородном клубе гостям Suzuki Fest 2018 была представлена эксклюзивная версия автомобиля Suzuki SX4 by Anatoly Akue, борта и капот которого украшают рисунки художника. Там же гости разделились на команды для участия в квест-драйве. Кроме того, организаторы подготовили для гостей несколько необычных заданий: измерить автомобиль, удержаться на тренажере для серферов, собирать на скорость пазл с Suzuki, назвать все модели бренда за 10 секунд и многие другие.

Suzuki Fest 2018

Испытания квест-драйва были более сложными. Нужно было проехать по маршруту с завязанными глазами, доверяя подсказкам других участников команды, выполнить полицейский разворот, не сбив конусы, а также затормозить перед стоп-линией на минимальном расстоянии. Победу одержали сразу три команды, за что их члены получили памятные призы от Suzuki.

Suzuki Fest 2018

Следующий Suzuki Fest состоится осенью 2019 года.

Приверженцам марки Suzuki с конца этого года предлагается обновленный кроссовер Vitara.

Скоро можно будет купить и новый Suzuki Jimny.

Фото: Suzuki