Квест-драйв Suzuki Fest 2018: с завязанными глазами и не только

Suzuki Fest 2018 прошел в минувшие выходные, 22 сентября. Это ежегодное мероприятие, организуемое российским отделением компании совместно с Suzuki Club Russia для владельцев автомобилей Suzuki. В этом году гости фестиваля приняли участие в оригинальном квест-драйве, проводившемся на специально подготовленной трассе в «Фореста Фестиваль Парке». Всего в соревновании участвовало 30 команд. На мероприятии со своей семьей, как и гости фестиваля, присутствовал генеральный директор «Сузуки Мотор РУС» Юта Такахаcи.
В загородном клубе гостям Suzuki Fest 2018 была представлена эксклюзивная версия автомобиля Suzuki SX4 by Anatoly Akue, борта и капот которого украшают рисунки художника. Там же гости разделились на команды для участия в квест-драйве. Кроме того, организаторы подготовили для гостей несколько необычных заданий: измерить автомобиль, удержаться на тренажере для серферов, собирать на скорость пазл с Suzuki, назвать все модели бренда за 10 секунд и многие другие.
Испытания квест-драйва были более сложными. Нужно было проехать по маршруту с завязанными глазами, доверяя подсказкам других участников команды, выполнить полицейский разворот, не сбив конусы, а также затормозить перед стоп-линией на минимальном расстоянии. Победу одержали сразу три команды, за что их члены получили памятные призы от Suzuki.
Следующий Suzuki Fest состоится осенью 2019 года.
- Приверженцам марки Suzuki с конца этого года предлагается обновленный кроссовер Vitara.
- Скоро можно будет купить и новый Suzuki Jimny.
Фото: Suzuki
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