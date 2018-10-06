Какое топливо льют в бак российские водители? «За рулем» знает ответ

В ходе опроса выяснилось, какое топливо льет в баки своих автомобилей большинство российских автовладельцев.

Материал «Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент ЗР», в ходе которого «За рулем» выяснил, есть ли экономическая выгода от перехода на более низкооктановый бензин, вызвал большой резонанс, поэтому мы решили спросить у наших читателей, какое же топливо они льют в бак.

Большинство ответивших, а это 8187 человек (49,3%), заправляются бензином АИ-95. Вероятнее всего, это связано с омоложением автомобильного парка России, ведь в современные автомобили все реже можно заливать низкооктановое топливо. Хотя встречаются и исключения: некоторые автопроизводители адаптируют моторы к российскому АИ-92. Топливом этого класса заправляют свои автомобили 30,2%, или 5014 опрошенных. Премиальное АИ-98 заливают в бак 766 человек (4,61%).

Еще у 10,37% (1722 человека), принявших участие в опросе, оказались дизельные автомобили. А вот водителей, установивших в машины ГБО, оказалось меньшинство: 3,28% (544 человека) опрошенных заправляются сжиженным газом, а тех, у кого двигатель питается сжатым газом, оказалось и вовсе меньше процента (146 человек). Любопытно, что владельцев электромобилей, которые, естественно, не льют никакое топливо в бак, больше — 1,36%, или 225 человек.

Всего в опросе приняло участие 16 604 человека. Опрос проводился в сентябре на сайте «За рулем» (http://www.zr.ru)

Недавно в России появился бензин экологического класса Евро-6. Правда, пока заправиться им можно не в каждом регионе страны.

В Центробанке считают, что до конца года розничные цены на топливо расти не будут.

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