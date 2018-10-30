В Тульской области перевернулся автобус

Сообщение об опрокидывании автобуса ПАЗ в деревне Ломовка в Богородицком районе Тульской области поступило в МЧС по Тульской области в 08.35. На ликвидацию последствий аварии выехали шесть человек и две единицы техники.
По предварительным данным, дорогу с утра подморозило, на асфальте образовалась корка льда, и водитель «пазика» при повороте не справился с управлением. В салоне автобуса находились 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы. В аварии погиб мужчина, еще два человека, среди которых 11-летний мальчик, получили незначительные травмы.
Автобус следовал по маршруту: город Богородицк — деревня Щеглы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
- Случаи аварий с участием общественного транспорта этой осенью участились. Так, то кондуктор не успеет нажать на тормоза, то водитель автобуса выедет на встречную полосу движения и в лобовую столкнется с маршруткой.
- В связи с этим ГИБДД проводит масштабные проверки безопасности пассажирских перевозок. Инспекцию проводят в сотрудничестве с местными органами власти — им поручено проанализировать обстановку, уточнить маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты.
Фото: ГУ МЧС по Тульской области
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