В Тульской области перевернулся автобус

Один человек погиб, среди пострадавших есть подросток.

Сообщение об опрокидывании автобуса ПАЗ в деревне Ломовка в Богородицком районе Тульской области поступило в МЧС по Тульской области в 08.35. На ликвидацию последствий аварии выехали шесть человек и две единицы техники.

По предварительным данным, дорогу с утра подморозило, на асфальте образовалась корка льда, и водитель «пазика» при повороте не справился с управлением. В салоне автобуса находились 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы. В аварии погиб мужчина, еще два человека, среди которых 11-летний мальчик, получили незначительные травмы.

Автобус следовал по маршруту: город Богородицк — деревня Щеглы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области