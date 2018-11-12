Зимние шины стали обязательными. Ждем новый штраф

Вступили в силу поправки в Технический регламент по безопасности колесных средств Таможенного союза.

Отныне в зимние месяцы (декабрь, январь и февраль) на легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте (массой до 3,5 т) обязательно использование соответствующей сезону резины. То есть предназначенной для эксплуатации в зимний период: к такой относятся фрикционные и шипованные зимние шины, а также всесезонные шины. Кроме того, отныне запрещено устанавливать на одну ось не только шины с разными техническими характеристиками, но и даже разных моделей. Любопытно, что грузовики и автобусы от данного требования по-прежнему освобождены.

Пока за резину не по сезону штрафа не предусмотрено, нет в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и отсылок к Техническому регламенту. Поэтому новое требование на данный момент номинальное и никакого наказания за него не предусмотрено.

В Госдуме уже не первый год пытаются принять поправки в КоАП, вводящие штрафы за использование резины не по сезону (летние зимой и, соответственно, зимние летом). Был даже определен размер такого штрафа — 2000 руб. Но поправки так и не дошли даже до второго слушания. Связано это с тем, что из-за размеров страны зима и лето в разных регионах наступают в разное время, а депутаты никак не могли определиться с формулировками о том, в каких регионах когда считать зиму наступившей. С вступлением в силу новой редакции Технического регламента задача народных избранников заметно упростится.

А вот знак «Ш» для машин с шипованными шинами так и остался обязательным.

Эксперты «За рулем» назвали лучшие зимние фрикционные шины для автомобилей гольф-класса.

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