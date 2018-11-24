Ford помог водителю ощутить чувство крайней усталости

Не каждый способен осознать, что он слишком утомлен, чтобы управлять автомобилем. Но достаточно примерить изобретенный компанией «сонный костюм», чтобы понять, насколько все может быть серьезно.

Переутомление является основной причиной почти каждой пятой аварии, эксперты даже сравнивают сонное состояние с опьянением. В полной мере осознать опасность вождения автомобиля в состоянии сильной усталости можно с помощью уникального костюма, имитирующего состояние засыпания за рулем, созданного инженерами компании Ford.

Состоит «сонная» экипировка из очков, моделирующих сильную усталость, в том числе микросон — неконтролируемую реакцию на такое состояние, специальной кепки, жилета, повязок на запястья и лодыжки. Общий вес костюма превышает 18 кг — поэтому создается полный эффект той степени ухудшения внимания и физической усталости, которая возникает при переутомлении.

Но, пожалуй, самым важным элементом все же являются очки, которые с помощью приложения для смартфона можно настроить так, чтобы они симулировали временное «выключение» мозга. Водитель фактически ничего не видит перед собой полсекунды, а потом все дольше и дольше, вплоть до 10 секунд. Как это работает, продемонстрировано в прикрепленном видеоролике.

В компании говорят, что таким образом они хотели еще раз привлечь внимание к проблеме сонливости за рулем, которую зачастую недооценивают. Многие благодарны своим друзьям или родным, которые вызываются побыть «трезвым водителем» при походе в ночное заведение. Но сам факт того, что человек не пил, не означает, что он может безопасно вести автомобиль, если он сильно устанет после бессонной ночи. Особенно это касается молодых водителей, ведь в молодости многие пытаются меньше спать, чтобы справиться со множеством задач, которые перед ними ставит их активная социальная жизнь, постоянные переработки и подготовка к экзаменам.

Специалисты советуют при подступах сонливости принять следующие меры: выпить любой напиток с кофеином, по возможности свернуть на обочину и подремать минут 20. Это так называемый «кофеиновый сон» — до того, как стимулятор подействует, вы сможете поспать. Если и это не подействует, следует поискать другой способ добраться до пункта назначения.

Кроме того, в компании Ford решили пойти навстречу китайским покупателям и разработали технологию по устранению запаха из нового автомобиля. Выяснилось, что это одна из причин, почему жители Поднебесной не любят покупать свежие европейские машины — их раздражает новый запах.

Также специалисты компании ответили на вопрос, с чем автомобиль ассоциируется для большинства россиян.

А еще в Форде начали просветительскую компанию, направленную на то, чтобы автомобилисты и велосипедисты лучше понимали друг друга, ведь именно недопонимание часто становится причиной конфликтов и даже аварий на дороге.



Фото, видео: Ford