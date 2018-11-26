Воры умыкнули все 18 колес с припаркованного грузовика

Произошло это в Челябинске, на улице Масленникова.

Фото разутого КАМАЗа опубликовал местный житель в паблике «На дорогах Челябинска» ВКонтакте. Большегруз стоит на подпорках, а в соцсети гадают — на чем увозили резину? Да и вообще обычным домкратом и баллонным ключом тут не обойтись, снять колеса с грузовика не так-то просто, работал явно профессионал!

Из комментариев пользователей: «Суровый Ленинский район: кто к нам на колесах приехал, без колес и останется», «Снять 18 колес с КАМАЗа, я стоя аплодирую. Что бы их увезти нужен еще один КАМАЗ», «Дожили... Мерсы отдыхают.! Ну че, город-то суровый!».

В октябре злоумышленники незаконно врезались в нефтепровод, проходящий по территории Ставропольского края, и украли 100 тонн нефти.

А предприимчивые хабаровские мошенники воровали бензин с АЗС с помощью компьютерного вируса.



Парень из Красноярска украл неисправные Жигули, починил их, но прокатиться на них ему так и не довелось.



Фото: ВКонтакте