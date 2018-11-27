Компания Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров, как это ранее сделал Nissan.

Карлос Гон потерял еще одну работу: от его услуг отказалась Mitsubishi. Он больше не является председателем ее совета директоров. Временно пост председателя занял действующий генеральный директор компании Осаму Масуко.

«Я был потрясен. Я просто не мог в это поверить. Я до сих пор не понимаю — почему?» — говорит Масуко об аресте господина Гона.

Напомним, что Карлоса Гона обвиняют в сокрытии части доходов, он был арестован 19 ноября. Под стражу был также заключен член правления Nissan Грег Келли, который может быть сообщником Гона. По версии следствия, Гон совершил «многочисленные другие существенные нарушения. Например, использовал активы компании в личных целях».

Карлос Гон уже уволен с поста председателя совета директоров Nissan. Теперь от него отвернулась и Mitsubishi. Но он пока является председателем и генеральным директором Renault. Технически Гон все еще в строю и в японских компаниях, а для его окончательного увольнения нужно соответствующее решение собрания акционеров.

Карлос Гон являлся одним из самых высокооплачиваемых менеджеров мирового автопрома с годовым доходом около 17 млн долларов по результатам 2015 года. Под его руководством альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал одним из крупнейших в мире, выпустившим более 10,6 млн автомобилей в 2017 году. В последнее время Гон много внимания уделял реанимации бренда Mitsubishi, дела которого при прежнем руководстве расстроились.

Карлос Гон имеет отношение и к нашему российскому АВТОВАЗу.

Ярким примером стратегии от Карлоса Гона является план развития Renault, с которым вы можете ознакомиться здесь: все новинки и перспективные направления.

Фото: EPA/TASS