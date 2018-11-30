Кувырком по зебре: так порой переходят улицу

Помните подпись в рекламе: «Трюк выполнен профессиональными каскадерами. Не пытайтесь повторить его в домашних условиях». Так вот, это не тот случай!

В группе «Иваново Увидено» ВКонтакте появилось видео, как некто странным образом переходит дорогу по пешеходному переходу. Пользователи стали томиться в догадках: «Зачем так?» Полагали, что молодые люди настолько навеселе, что уже не ведают, что творят.

Позже оказалось, что «ребятишки» трезвые, просто мультиков насмотрелись. Разгадка — во втором видеосюжете:

Вот такие зимние снежные забавы практикуют в Иваново!

Видео: ВКонтакте

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