Самым популярным Kia в мире стал Sportage

Kia Motors подсчитала продажи ноября и выявила три свои самые популярные в мире модели.

Самым востребованным автомобилем Kia стал кроссовер Sportage, который в ноябре этого года разошелся тиражом 42 578 экземпляров. Таким образом, автомобиль сохранил за собой первое место в списке самых популярных Kia.

На втором месте оказался Kia Forte, который в России продается под именем Cerato. Таких машин в ноябре было куплено 31 516 штук. Замыкает тройку самых популярных — Kia Rio, в ноябре продали 29 962 автомобиля этой модели. Напомним, что именно Рио является самой продаваемой моделью Kia в России.

Всего в ноябре 2018 года компания Kia Motors реализовала почти четверть миллиона автомобилей, а точнее 247 115 машин. Это на 3,8% меньше, чем в ноябре 2017 года, но по итогам 11 месяцев Kia оказалась в плюсе, продав на 2,1% больше машин, чем годом ранее. При этом на домашнем рынке осели 48 700 автомобилей, а заграничные продажи составили 198 415 машин.

Скоро в продаже появится новый Kia Soul, что обязательно скажется на объемах реализации.

Самая популярная модель Kia — кроссовер Sportage, как и любой другой автомобиль, имеет свои недостатки. Какие именно, читайте в нашем исследовании.

Фото: Kia