Вариаторы для Лад будут делать в России

Минпромторг раскрыл некоторые подробности специального инвестконтракта с альянсом Renault-Nissan и АВТОВАЗом.

Контракт (СПИК) был заключен на прошлой неделе с четырьмя автопроизводителями альянса: Renault, Nissan, Mitsubishi и АВТОВАЗом. Сами компании довольно скупо описали его содержание, отметив лишь, что СПИК поможет создать новые рабочие места и модернизировать производство. Контракт заключен сроком на 10 лет, он должен привлечь около 70 млрд руб. инвестиций и создать дополнительно 2300 рабочих мест.

Некоторые подробности СПИКа раскрыл глава Минпромторга Денис Мантуров. Предполагается локализация глобальных платформ, производство двигателя, включая его газомоторный вариант, а также организация производства бесступенчатой трансмиссии.

Слухи о том, что модели АВТОВАЗа вместо вызывающего претензии у покупателей классического робота АМТ5 (он создан на базе вазовской 5-ступенчатой механики) будут оснащать вариаторами Jatco, которые сегодня устанавливаются на ряд моделей Renault и Nissan, ходили давно. Речь о вариаторе CVT7 JF015E, который имеет, например, Renault Logan Stepway. Сейчас вазовские инженеры ведут испытания автомобилей с японским вариатором, но когда дело дойдет до серийного производства, пока неизвестно.

Кроме того, в рамках СПИКа автопроизводители из альянса внедрят облачные электронные технологии и локализуют производство систем управления автомобилем.

АВТОВАЗ в этом году представит две новинки. А еще завод обещает всячески сдерживать цены.

Для Renault российский рынок стал вторым по значимости по итогам 2018 года.

Фото: Renault