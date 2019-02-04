Не прокатило: рекордную компенсацию за неисправный автомобиль отменили

Суд второй инстанции отменил решение о выплате рекордной для России компенсации за неисправный автомобиль.

Эта история началась еще в прошлом году, и она довольно запутанна и туманна. Некий Алексей Кравченко приобрел подержанный Jaguar XJ 2013 года выпуска, который несколько раз ремонтировали из-за неполадок двигателя. В итоге через своего представителя (им был предыдущий владелец) был подан иск к российскому представительству Jaguar Land Rover, компании «Ягуар Ленд Ровер».

Приозерский суд Ленинградской области вынес решение о выплате представительством рекордного для России возмещения в размере 41,7 млн руб. При этом истец взял для расчета цену нового автомобиля, сюда прибавились 20 млн штрафа и 19,7 млн руб. неустойки.

В «Ягуар Ленд Ровер» не согласились с решением суда и подали апелляцию в вышестоящий суд, который в конце января отменил решение Приозерского суда и отказал истцам в выполнении требований в полном объеме.

Вероятнее всего, теперь бывшему и нынешнему владельцам автомобиля придется вновь подавать иск к представительству, но умерить свой аппетит.

В Челябинской области суд тоже вынес необычное решение: наложил на чиновника штраф за ненадлежащее содержание дорог.

Одного владельца Лады в похожей ситуации дилер АВТОВАЗа уверял, что он просто не так ездит, но суд в итоге выявил настоящего виновника поломок.

Фото: Jaguar Land Rover