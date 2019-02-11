Ford Kuga станет семиместным

В европейском подразделении компании считают, что благодаря 7-местному салону продажи кроссовера должны значительно увеличиться.

Согласно недавнему отчету европейского подразделения Ford, основную прибыль компании в Старом Свете приносят коммерческие автомобили и кроссоверы, поэтому последним уделяется особое внимание.

Для увеличения продаж Kuga, которую в 2018 году выбрали 153 542 европейца, решено сделать 7-местный вариант нового поколения кроссовера. Премьера состоится уже в этом году. Новое поколение избавит компанию и от необходимости ввоза в Европу непопулярного здесь кроссовера Edge. К слову, эта модель весьма популярна в США.

На опубликованных в Сети шпионских фотографиях последнего Ford Kuga, проходящего испытания на дорогах общего пользования, видно, что 7-местная версия модели получила увеличенный задний свес и практически вертикально установленное стекло двери багажника. Отличить 5-местный кроссовер от 7-местного можно также по форме и размеру бокового окна багажного отделения. Следует отметить, что обе версии имеют широкие задние двери, через которые удобнее забираться не только на второй, но и на третий ряд сидений.

Другой новой моделью, на которую Ford делает ставку, станет кроссовер на базе Фиесты. Позже модельный ряд компании пополнится еще двумя автомобилями — кроссовером Bronco, а также электрическим внедорожником в стиле Мустанга.

Доля продаж кроссоверов в Европе сегодня достигает 35%. Учитывая, что только 27% легковых автомобилей, которые компания продала в регионе в прошлом году, были кроссоверами, можно сделать простой вывод — в модельном ряду Форда не хватает машин данного класса и для увеличения прибыли необходимо расширять ассортимент, чем компания и намерена заняться.

Нынешнее поколение кроссовера Ford Kuga не лишено недостатков, которым мы посвятили целую статью.

Чтобы сделать модель интереснее для покупателя, компания Ford выпустила в России новую версию кроссовера Kuga. И не только его.

Фото: Ford