Ладу Весту и Ларгус теперь можно купить и в Боливии

Дистрибьютор российского автопроизводителя компания Bolivian Auto Motors расширила свой ассортимент моделями Vesta и Largus. Ранее продукция АВТОВАЗа в этой южноамериканской стране была представлена лишь внедорожником Lada 4x4.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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Первая Лада за миллион: это Lada Vesta Sport!

АВТОВАЗ с февраля этого года начал поставлять автомобили семейства Lada Vesta и Largus в Боливию. Модельная линейка доступных в Боливии российских автомобилей пополнилась седаном и кросс-универсалом Лада Веста, а также универсалом и кросс-версией универсала Лада Ларгус.

Расширение модельного ряда совпало с открытием нового дилерского центра компании Bolivian Auto Motors в Санта-Крусе. Автосалон оформлен в корпоративном стиле Lada и отвечает всем современным требованиям марки.

Правда, цены на автомобили «кусаются»: так, за седан Lada Vesta с двигателем 1.6 (106 л.с.) в Боливии просят от 16,9 тыс. долларов (порядка 1,1 млн рублей), столько же и за универсал Lada Largus с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с. Ладу Весту SW Cross с мотором 1.8 (122 л.с.) оценили в сумму от 22,5 тыс. долларов (1,5 млн рублей), а кросс-версию Ларгуса (106 л.с.) — в 18, 9 тыс. долларов (1,2 млн рублей).

Фото: Фейсбук

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Отзывы о LADA Vesta (22)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Высокий клиренс, большой багажник

Недостатки:

робот не очень, тупит камера.

Комментарий:

Отличный автомобиль от Авто Ваза за свои деньги. Перед покупкой автомобиля записался на тест-драйв. За рулем очень комфортно, удобный подлокотник, большие зеркала. Почти за год использования автомобиля никаких серьезных поломок не было, единственное, иногда не включается камера заднего вида. Тач...

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