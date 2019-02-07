Гаишники пересаживаются на Ладу Весту Спорт

В Тольятти сфотографировали российский спортседан в полицейской ливрее и со спецсигналами на крыше.

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В Госавтоинспекции, судя по всему, решили опробовать российский спортседан — первую Ладу, цена которой перевалила через миллион рублей. На фотографиях, сделанных в Тольятти, автомобиль в полицейской раскраске и с красно-синей балкой на крыше запечатлен погруженным на автовоз в компании обычных седанов Lada Vesta.

На машине отсутствуют номера и надписи о принадлежности к тому или иному подразделению ГИБДД. Не исключено, что спортседан отправляется в Москву: накануне глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко заявил, что в его ведомстве рассматривают вопрос приобретения спортивных автомобилей для борьбы со стритрейсерами.

Интересно, что, судя по единственной фотографии интерьера, на которой видна тангента управления спецсигналами и громкоговорителем, салон полицейской Лады Весты немного отличается от «гражданской» отделкой интерьера. Например, рулевое колесо у машины не обшито кожей. Зато на месте осталась мультимедийная система с большим экраном. Зачем она сотрудникам ГИБДД, немножко непонятно.

Правда, вряд ли Lada Vesta Sport сможет посоревноваться с мощными иномарками, которые обычно используют любители безбашенной быстрой езды. Мощность форсированного 1,8-литрового мотора составляет 145 л.с., а разгон до сотни у седана занимает 9,6 секунды. Это всего на 0,7 секунды быстрее, чем требуется обычному Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем и механикой. Правда, максимальная скорость у Лады Весты Спорт достигает почти 200 км/ч (193 км/ч).

По итогам января семейство Лада Веста находится на втором месте в топ-10 самых популярных новых автомобилей в России. Впереди только более дешевая Гранта.

Обычные Весты появились у ГИБДД в 2015 году. Первые машины получила Госавтоинспекция Удмуртии.

Фото: АВТОВАЗ, ВКонтакте / Lada Vesta Club