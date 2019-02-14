Автомобили Aurus будут выпускать на Ближнем Востоке

А именно — в Объединенных Арабских Эмиратах, об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал на инвестиционном форуме в Сочи.

В середине февраля пройдет премьера лимузина Aurus в ОАЭ, а в марте состоится дебют в Женеве, отметил Денис Мантуров. Таким образом начинается активная работа по продвижению отечественной продукции на внешние рынки. Нужно сделать бренд узнаваемым и рассчитывать не только на российский рынок.

Но основная ориентация сейчас на Ближний Восток, а поможет в этом компания Tawazun из Арабских Эмиратов, которая на 30% будет входить в капитал компании «Аурус», специально созданной для развития проекта.

«Мы также рассчитываем организовать производство определенных образцов линейки Aurus в Арабских Эмиратах на мощностях Tawazun (государственный холдинг ОАЭ). Мы прорабатываем с коллегами этот проект и рассчитываем, что, когда будем производить внедорожник, еще больший объем будет поставляться на этот рынок», — рассказал министр телеканалу «Россия-24».

Но и европейский рынок интересен для России, поэтому 6–7 марта состоится презентация лимузина и седана в Женеве.

В июле 2018 года было объявлено, что госкомпания из ОАЭ Tawazun войдет в совместное предприятие НАМИ и Sollers. Арабы планируют инвестировать в совместное предприятие 110 млн евро. В какой стадии это соглашение, пока не сообщается.

Автомобили Aurus протестировали в Ямало-Ненецком автономном округе во время аномальных морозов. Испытание холодом они выдержали.

Вслед за Владимиром Путиным на лимузин Aurus пересел и Дмитрий Медведев.



Фото: RBC/TASS