Не может быть! Мара Багдасарян снова в розыске из-за штрафа

Теперь судебные приставы ищут скандальную стритрейсершу из-за неоплаченного штрафа за парковку.

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Мара Багдасарян, прославившаяся благодаря истории о гонках на Gelandewagen и бессрочно лишенная водительских прав, продолжает нарушать ПДД.

Девушку снова разыскивают судебные приставы, в чью базу Мара теперь попала из-за неоплаченного штрафа за парковку, пишет РИА «Новости». Сумма штрафа составляет 2500 рублей, а выписан он был еще 8 сентября прошлого года. Поскольку девушка до сих пор не оплатила его, в конце января было заведено исполнительное производство.

Мара Багдасарян прославилась не только гонкой на Гелендвагене, но и систематическими нарушениями правил дорожного движения. В результате она была лишена водительских прав, которые так и не может вернуть, но не по причине своего поведения, а из-за заболевания эпилепсией.

Несмотря на отсутствие у Мары Багдасарян прав на управление автомобилем, девушку время от времени ловят за рулем.

В результате такого поведения Мары законодатели решили ужесточить санкции за езду без водительских прав.

Фото: instagram.com/049mara