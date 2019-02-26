Названы самые популярные у нас корейские автомобили

По итогам продаж 2018 года самой востребованной моделью стал Kia Rio, но спрос на нее начал снижаться.

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В 2018 году с России был продан 1 800 591 новый автомобиль, из которых 406 600 — машины корейских брендов. Спрос на них увеличился на 20%, притом что сам рынок вырос на 12,8%. Вывод напрашивается простой — российские автомобилисты любят корейские автомобили с каждым годом все сильнее. Следует также отметить, что в основном в нашей стране покупают машины двух корейских брендов — Kia и Hyundai. Каждая четвертая покупка легкового автомобиля приходится на продукцию этих автопроизводителей.

Самым популярным «корейцем» в России по итогам продаж прошлого года остается Kia Rio. Эта модель также является самой продаваемой иномаркой. Всего в 2018 году ее выбрали 100 100 покупателей, что всего на 4% больше, чем в 2017 году, пишет «Автостат». На фоне 12,8-процентного роста рынка это значит, что интерес к машине несколько поубавился. На втором месте рейтинга оказался кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 67 600 экземпляров и показавший рост продаж на 22%. Замыкает тройку лидеров сдающий позиции Hyundai Solaris. Его купили 65 600 человек, что на 4% меньше, чем годом ранее.

В пятерку лидеров также вошли родственные кроссоверы: Kia Sportage, проданный в количестве 32 700 штук (+33%), и Hyundai Tucson, на котором свой выбор остановили 23 000 человек (+92%).

Вторая пятерка рейтинга самых популярных корейских автомобилей полностью состоит из моделей бренда Kia. Это седан Optima, оказавшийся на шестом месте благодаря 20 800 проданных экземпляров (+62%), Ceed, разошедшийся тиражом 20 700 штук (+36%), и Soul, который купили 17 000 человек (+60%). Замыкают десятку самых популярных корейских автомобилей седан Cerato с результатом 11 100 проданных экземпляров (+64%) и кроссовер Sorento Prime, хозяевами которого в 2018 году стали 9700 человек (+64%).

Kia продолжает разрабатывать новые автомобили, которые подогревают наш интерес к марке.

Например, инженеры компании работают над новым кроссовером — Kia Xceed, который вдохнет новую жизнь в хэтчбек некогда самого популярного класса.

Фото: Kia