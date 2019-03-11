Audi Q8 уже попал под отзыв

Всего под отзыв попал 431 автомобиль марки Audi моделей A3, A6, A7, А8, Q7 и Q8. Об этом сообщили в официальном представительстве компании в России.
Сервисная кампания распространяется на 163 автомобиля Audi A6 и A7, которые были куплены в период с 2014 по 2018 годы. У них обнаружен дефект дополнительного нагревательного элемента климатической установки, а точнее, плохая фиксация его разъема, что может привести не только к отказу элемента, но и к оплавлениям. Владельцам этих автомобилей следует проверить разъемы в сервисе официального дилера Audi.
Под отзыв попали также 239 автомобилей Audi А3, которые были проданы в нашей стране в период с 2018 по 2019 годы. Причиной тому стали дефектные подголовники заднего среднего пассажира, которые могут не защитить его во время столкновения. Владельцам этих хэтчбеков также следует явиться в сервис официального дилера Audi, специалисты которого заменят неисправный подголовник.
Дефекты обнаружены и у 29 автомобилей Audi А8, Q7 и Q8, которые были приобретены россиянами в этом году. Причиной отзыва стала вилка амортизаторной стойки, которая могла быть отлита с нарушением техпроцесса. В результате колесо машины может соприкасаться с аркой, что плохо влияет и на рулевое управление, и на ресурс колеса и арки. Для устранения неисправности требуется замена соответствующих вилок амортизаторных стоек, которую проведут в сервисе любого официального дилера Audi.
О том, что их автомобили попали под сервисную кампанию, владельцев по телефону или почте известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус». Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списками кодов отзываемых транспортных средств, размещенными на сайте Росстандарта:
- список VIN-номеров для автомобилей Audi A3;
- список VIN-номеров для автомобилей Audi A6, A7;
- список VIN-номеров для автомобилей Audi A8, Q7 и Q8.
Все работы по устранению дефектов будут проводиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя.
- В начале марта этого года Audi объявляла отзыв автомобилей из-за утечки топлива.
- Один из октябрьских отзывов 2018 года Audi был вызван риском возгорания автомобилей.
- Другой октябрьский отзыв проводился по причине негерметичности некоторых компонентов автомобилей.
- Август запомнился отзывом автомобилей Audi А3 из-за неисправности роботизированных коробок передач.
- Ранее выяснилось, что на новые автомобили Audi были установлены бракованные модули ЭРА-ГЛОНАСС.
- Год назад Audi отзывала автомобили с пожароопасными печками.
Фото: Audi
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