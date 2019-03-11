Audi Q8 уже попал под отзыв

В России объявлена сервисная кампания автомобилей Audi. Отзываются модели A3, A6, A7, А8, Q7 и новинка — Q8.

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Всего под отзыв попал 431 автомобиль марки Audi моделей A3, A6, A7, А8, Q7 и Q8. Об этом сообщили в официальном представительстве компании в России.

Сервисная кампания распространяется на 163 автомобиля Audi A6 и A7, которые были куплены в период с 2014 по 2018 годы. У них обнаружен дефект дополнительного нагревательного элемента климатической установки, а точнее, плохая фиксация его разъема, что может привести не только к отказу элемента, но и к оплавлениям. Владельцам этих автомобилей следует проверить разъемы в сервисе официального дилера Audi.

Под отзыв попали также 239 автомобилей Audi А3, которые были проданы в нашей стране в период с 2018 по 2019 годы. Причиной тому стали дефектные подголовники заднего среднего пассажира, которые могут не защитить его во время столкновения. Владельцам этих хэтчбеков также следует явиться в сервис официального дилера Audi, специалисты которого заменят неисправный подголовник.

Дефекты обнаружены и у 29 автомобилей Audi А8, Q7 и Q8, которые были приобретены россиянами в этом году. Причиной отзыва стала вилка амортизаторной стойки, которая могла быть отлита с нарушением техпроцесса. В результате колесо машины может соприкасаться с аркой, что плохо влияет и на рулевое управление, и на ресурс колеса и арки. Для устранения неисправности требуется замена соответствующих вилок амортизаторных стоек, которую проведут в сервисе любого официального дилера Audi.

О том, что их автомобили попали под сервисную кампанию, владельцев по телефону или почте известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус». Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списками кодов отзываемых транспортных средств, размещенными на сайте Росстандарта:

Все работы по устранению дефектов будут проводиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя.

Фото: Audi