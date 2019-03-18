Ford объявил о массовых сокращениях рабочих мест в Великобритании, Европе и России.

Материалы по теме Профсоюз завода Ford во Всеволожске подготовил план выхода из кризиса

Компания Ford планирует сократить 5000 рабочих в Германии. Еще несколько тысяч человек, сколько именно — не уточняется, будут уволены в Великобритании. Пройдут сокращения рабочих и на российских заводах Ford.

Увольнения будут проводиться в рамках программы повышения эффективности. Руководство Ford предполагает, что принимаемые меры позволят сократить расходы компании, что увеличит прибыль до 11 млн долларов в течение следующих трех-пяти лет. В заявлении Ford говорится, что компания «предложила сотрудникам в Германии и Великобритании программы добровольного увольнения, чтобы быстрее вернуться к устойчивой прибыльности».

Помимо сокращений предусмотрен и вывод из модельного ряда нерентабельных моделей. То есть отказ от минивэнов в пользу кроссоверов. В частности, в Германии прекратят производство именно моделей C-MAX и Grand C-MAX.

Генеральный директор Ford Motor Co. Джим Хакетт

Кроме того, Ford вступает в альянс с Volkswagen для производства коммерческих автомобилей. В результате Ford просто отказывается от собственных разработок в этом сегменте.

Самым примечательным в этой истории стало то, что накануне объявления о грядущих сокращениях компания Ford опубликовала еще одну новость, которая могла бы остаться незамеченной, но увольнение тысяч сотрудников заставило ее зазвучать по-новому. Вслушайтесь: генеральный директор Ford Джим Хакетт заработал в 2018 году 17,7 млн долларов.

В компании Ford на сегодняшний день работают 13 000 человек в Великобритании и около 54 000 — в остальной Европе, включая Россию.

В России могут закрыться два завода Ford: во Всеволожске Ленинградской области, где выпускают Focus и Mondeo, и в Набережных Челнах в Татарстане, где производят EcoSport и Fiesta.

Но чтобы предотвратить эти сокращения, профсоюз завода Ford во Всеволожске подготовил план выхода из кризиса, ознакомиться с которым можно здесь.

Фото: AP/TASS