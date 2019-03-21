Москва, где стоимость квадратного метра жилья выше, чем в целом по России, продолжает активно застраиваться. Вместе с квартирами предлагаются и парковочные места. Их стоимость достигает нескольких миллионов рублей.

Несмотря на некоторое снижение спроса на рынке недвижимости, Москва продолжает активно застраиваться жильем самых разных сегментов: от массового (например, по программе реновации) до элитного в центре города.

Естественно, что многие жилые комплексы строятся с подземными парковками: проблема с тем, где оставить автомобиль, актуальна для столицы как никогда. Разброс цен на паркоместа просто поражает.

Рекордсменом является ЖК, расположенный в столичном районе Замоскворечье. Здесь место площадью 19,6 кв. м на подземной парковке стоит 5,6 млн рублей. Дешевле всего паркоместа стоят в Новой Москве за МКАДом. Например, в поселении Внуковское предлагается парковочное место на 12-м этаже многоярусной парковки «всего» за 100 тысяч рублей.

Средняя стоимость одного квадратного метра на парковках в границах МКАДа составляет 61,8 тыс. руб., подсчитали аналитики компании ЦИАН. В Новой Москве этот показатель равен 40,7 тыс. руб., причем он ниже, чем в новостройках Московской области (46,5 тыс. руб.). Аналитики говорят, что связано это с тем, что в Москве действуют строгие нормы по обеспечению жителей машиноместами, потому застройщики вынуждены снижать цены, дабы обеспечить строительство и продажу квартир.

В прошлом году спрос на паркоместа вырос на 36%, застройщики продали 16,2 тыс. мест. Продажи мест для автомобилей по своим темпам роста заметно опередили рост продаж жилой недвижимости. В прошлом году в столичном регионе застройщики заработали на продаже машиномест около 26 млрд руб., правда, это всего 2,5% от их общей выручки от всех видов деятельности.

Фото: Сергей Фадеичев/ИТАР-ТАСС