Бывает! Такое парковочное место оборудовал для своего автомобиля изобретатель из Челябинска. Теперь у него нет проблем с парковкой.

Мужчина для парковки автомобиля под землей использует личный персональный лифт. Видео, как изобретатель из Челябинска паркует свой автомобиль на улице 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе города, недавно разошлось по соцсетям. Он заезжает на специальную платформу, которая опускает машину ниже уровня асфальта. Утверждается (впрочем, это точно не известно), что поверх платформы машину паркует его жена. Чтобы случайно чужой человек не припарковал там свой автомобиль.

В соцсетях все наперебой хвалят смышленого автомобилиста, утверждая, что этот человек просто гений и, дескать, сам Маск ему позавидует, да и вообще Челябинск уже не догнать. Кто-то интересуется — насколько глубок этот гараж, не располагается ли там ниже автомобиль тещи? Ну а самые въедливые задают вопросы — учитывались ли геология и гидрогеология местности, есть ли какой-то технический проект с чертежами и расчётами и самое главное — утверждено ли это в соответствующих инстанциях? Иначе что же такое получится, если каждый где ему заблагорассудится будет строить незарегистрированные объекты!

А этот изобретатель из Канады уже 14 лет посвятил своему чуднОму хобби: с помощью игрушечных экскаваторов он роет подвал в своем доме.

Видео: YouTube