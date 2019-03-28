Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

В прошлом году в салонах российских автодилеров появилось пять новых моделей в среднем размерном классе. Какой из них достался Золотой Пегас Гран-при «За рулем», решили наши читатели.

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд. Есть лидер (Toyota Camry), все остальные находятся в роли догоняющих, пытаясь отщипнуть свой кусок от пирога в достаточно лакомом классе. Машины среднего класса активно покупаются не только чиновниками, но и госструктурами, а также таксистами — доля корпоративных продаж довольно высока.

Мы не сомневались в том, что читатели отдадут свои голоса Тойоте Камри. Но большим сюрпризом для жюри Гран-при «За рулем» стал тот факт, что безоговорочное лидерство японскому седану принадлежит лишь в одной категории — «Практичность». Правда, и этого хватило для того, чтобы оторваться от ближайшего конкурента более чем в два раза.

На втором месте Subaru Legacy. Предпочтения читателей «За рулем» легко объяснить: марка культовая и возвращение на наш рынок большого (пусть и дорогого) седана это знак того, что для Subaru Россия является важным рынком.

Белой вороной на фоне конкурентов смотрится фастбек Kia Stinger, замкнувший тройку лидеров. Он же является безусловным лидером по баллам в категории «Дизайн». Машина очень необычная. К тому же это единственный заднеприводный автомобиль (есть и полноприводная версия) в данном классе из тех, что были представлены у нас в прошлом году.

На четвертом месте представитель премиума, новое поколение Lexus ES, который в значительной мере по технике пересекается с Camry. Последнее место досталось седану Genesis G70. Конкурента «трешки» BMW и Mercedes-Benz C-класса пока явно не распробовали в России.

Средний класс. Победитель и призеры

Техника

Дизайн

Практичность

Итого

Genesis G70

5181

3824

5938

14 943

Kia Stinger

6317

5040

7692

19 049

Lexus ES

8429

3696

5050

17 175

Subaru Legacy

6335

953

13 896

21 184

Toyota Camry

8396

3818

36 740

48 954

  • Все подробности о Гран-при и автомобилях-номинантах — тут.
  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Фото: фирмы-производители

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые