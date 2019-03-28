Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

В прошлом году в салонах российских автодилеров появилось пять новых моделей в среднем размерном классе. Какой из них достался Золотой Пегас Гран-при «За рулем», решили наши читатели.

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд. Есть лидер (Toyota Camry), все остальные находятся в роли догоняющих, пытаясь отщипнуть свой кусок от пирога в достаточно лакомом классе. Машины среднего класса активно покупаются не только чиновниками, но и госструктурами, а также таксистами — доля корпоративных продаж довольно высока.

Мы не сомневались в том, что читатели отдадут свои голоса Тойоте Камри. Но большим сюрпризом для жюри Гран-при «За рулем» стал тот факт, что безоговорочное лидерство японскому седану принадлежит лишь в одной категории — «Практичность». Правда, и этого хватило для того, чтобы оторваться от ближайшего конкурента более чем в два раза.

На втором месте Subaru Legacy. Предпочтения читателей «За рулем» легко объяснить: марка культовая и возвращение на наш рынок большого (пусть и дорогого) седана —это знак того, что для Subaru Россия является важным рынком.

Белой вороной на фоне конкурентов смотрится фастбек Kia Stinger, замкнувший тройку лидеров. Он же является безусловным лидером по баллам в категории «Дизайн». Машина очень необычная. К тому же это единственный заднеприводный автомобиль (есть и полноприводная версия) в данном классе из тех, что были представлены у нас в прошлом году.

На четвертом месте представитель премиума, новое поколение Lexus ES, который в значительной мере по технике пересекается с Camry. Последнее место досталось седану Genesis G70. Конкурента «трешки» BMW и Mercedes-Benz C-класса пока явно не распробовали в России.

Средний класс. Победитель и призеры

Техника Дизайн Практичность Итого Genesis G70 5181 3824 5938 14 943 Kia Stinger 6317 5040 7692 19 049 Lexus ES 8429 3696 5050 17 175 Subaru Legacy 6335 953 13 896 21 184 Toyota Camry 8396 3818 36 740 48 954

Все подробности о Гран-при и автомобилях-номинантах — тут.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Фото: фирмы-производители