Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд. Есть лидер (Toyota Camry), все остальные находятся в роли догоняющих, пытаясь отщипнуть свой кусок от пирога в достаточно лакомом классе. Машины среднего класса активно покупаются не только чиновниками, но и госструктурами, а также таксистами — доля корпоративных продаж довольно высока.
Мы не сомневались в том, что читатели отдадут свои голоса Тойоте Камри. Но большим сюрпризом для жюри Гран-при «За рулем» стал тот факт, что безоговорочное лидерство японскому седану принадлежит лишь в одной категории — «Практичность». Правда, и этого хватило для того, чтобы оторваться от ближайшего конкурента более чем в два раза.
На втором месте Subaru Legacy. Предпочтения читателей «За рулем» легко объяснить: марка культовая и возвращение на наш рынок большого (пусть и дорогого) седана —это знак того, что для Subaru Россия является важным рынком.
Белой вороной на фоне конкурентов смотрится фастбек Kia Stinger, замкнувший тройку лидеров. Он же является безусловным лидером по баллам в категории «Дизайн». Машина очень необычная. К тому же это единственный заднеприводный автомобиль (есть и полноприводная версия) в данном классе из тех, что были представлены у нас в прошлом году.
На четвертом месте представитель премиума, новое поколение Lexus ES, который в значительной мере по технике пересекается с Camry. Последнее место досталось седану Genesis G70. Конкурента «трешки» BMW и Mercedes-Benz C-класса пока явно не распробовали в России.
Средний класс. Победитель и призеры
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Итого
|
Genesis G70
|
5181
|
3824
|
5938
|
14 943
|
Kia Stinger
|
6317
|
5040
|
7692
|
19 049
|
Lexus ES
|
8429
|
3696
|
5050
|
17 175
|
Subaru Legacy
|
6335
|
953
|
13 896
|
21 184
|
Toyota Camry
|
8396
|
3818
|
36 740
|
48 954
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Фото: фирмы-производители
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