Составлен рейтинг безопасности дорог Европы: осторожней в Латвии

Согласно новому исследованию Европейской комиссии, самыми опасными в ЕС остаются дороги стран Восточной Европы.

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Отчет о безопасности дорожного движения за 2018 год показывает, что в Великобритании в прошлом году приходилось 28 погибших на каждый миллион жителей, что является наименьшим показателем среди всех стран-членов ЕС. Всего в стране проживает 66 млн человек.

На втором и третьем местах оказались дороги Дании и Ирландии. Самыми же опасными стали дороги Румынии, Болгарии и Латвии.

В целом по ЕС в прошлом году произошло снижение смертности на дорогах на один процент, а в Словении, Литве, Болгарии, Словакии и на Кипре произошло снижение на 13, 11, 9 и 8 процентов соответственно.

С 2010 по 2018 годы наибольшее снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий наблюдалось в Греции. Оно составило 45%. Семимильными шагами улучшался уровень безопасности и на дорогах Литвы (43%), Португалии (35%) и Словении (34%). Средний же показатель повышения уровня безопасности в среднем по ЕС составил 21%.

Несмотря на улучшения, в прошлом году на европейских дорогах погибло 25 тыс. человек, а это означает, что ЕС еще далеко до достижения поставленной цели: сократить вдвое число смертельных случаев на дорогах к 2020 году и практически до нуля — к 2050-му.

Напомним, что к 2022 году все новые автомобили в ЕС должны оснащаться ограничителями скорости, а также рядом других систем безопасности.

Согласно статистике ГИБДД, в России на 146 млн жителей приходится более 16 тыс. погибших в ДТП (110 человек на каждый миллион жителей).

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