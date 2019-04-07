На дорогах обнаружены ненастоящие инспекторы ДПС

На одной из дорог Нижегородской области автомобилисты обнаружили ненастоящий наряд ДПС за работой.

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В Сети появилось видео, героем которого стал ненастоящий наряд ДПС, дежуривший на одной из трасс Нижегородской области. Мужчины были одеты в форму сотрудников ГИБДД, но при этом у двоих из них не было ни нагрудных знаков, ни удостоверений.

На просьбу предъявить документы ряженый полицейский попытался ответить отказом, прикрываясь Законом о полиции (в котором, кстати, право не показывать удостоверение гражданам не прописано). В итоге он показал какие-то «корочки», но что это был за документ — неизвестно, так как его не получилось снять на камеру. У второго инспектора, к удивлению автомобилистов, удостоверение оказалось настоящим, а на груди присутствовал положенный знак. Этот полицейский беседовал в служебном автомобиле с остановленным ранее водителем грузовика. Третий молодой член экипажа, одетый в джинсы, был представлен как стажер.


Сборный экипаж ГИБДД на конфликт не пошел и предпочел покинуть место происшествия.

Фото: видео: YouTube

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