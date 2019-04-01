Полицейские оштрафовали водителя за неисправности. Но их машина оказалась хуже!

На дороге был замечен Оpel с неисправными противотуманками и течью топлива. Водителя оштрафовали…

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Этот курьезный случай произошел в польском Катовице 11 марта. Полицейский дорожный патруль обратил внимание на микроавтобус Оpel Movano с негорящими противотуманными фарами в условиях слабой видимости и (якобы!) течью топлива. Стражи порядка решили, что это бензин, машина в аварийном состоянии и ее эксплуатация далее невозможна. Водителю выписали штраф в 20 злотых (около 500 рублей), запретили ему дальнейшее движение, и тому пришлось вызывать эвакуатор.

Пока ждали эвакуатор, водитель Опеля внимательно осмотрел свой автомобиль: противотуманки действительно вышли из строя, но он обратил внимание, что на самом деле что-то довольно сильно течет, но не из его машины, а из... автомобиля стражей порядка! Он указал на это полицейскому. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в полицейском автомобиле подтекало масло, поэтому, когда приехал эвакуатор, на него пришлось погружать именно полицейский автомобиль.

Позже на диагностической станции автовладельцу подтвердили, что, не считая перегоревших лампочек, с его собственной машиной все в порядке.

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Фото: moto.wp.pl