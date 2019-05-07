Штраф, которого ждут все автолюбители. Пока, увы, не у нас

Франция решила регламентировать движение электросамокатов и гироскутеров и запретить им выезжать на тротуары.

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Министр транспорта Франции недавно заявил, что в стране будет введен запрет на использование электрических самокатов и гироскутеров на тротуарах. К этому шагу руководство подвигла возросшая популярность таких транспортных средств, особенно в преддверии летнего сезона. И практически всегда пользователи вторгаются в пешеходные зоны.

Сейчас парк электросамокатов в стране насчитывает около 15 000 штук, ожидается, что к концу года их число возрастет до 40 000, сообщает france24.com. Поэтому их движение решили регламентировать: уже с сентября любой человек, который ездит по тротуару или пешеходным дорожкам на электросамокате, гироскутере или другом подобном устройстве, будет оштрафован на 135 евро.

Ездить им разрешат по улице или велосипедным дорожкам, чтобы пешеходы чувствовали себя спокойно и больше ни от кого не уворачивались. Особенно от внезапных «налетчиков» страдают пожилые люди и маленькие дети, ведь скорость такие транспортные средства могут развивать немалую — до 50 км/ч.

Чиновники ведомства говорят, что «наводнение» страны этими популярными транспортными средствами произошло очень быстро и немного анархично, поэтому процесс еще не успели отрегулировать. Кроме того, бурно развивается такая услуга, как прокат электросамокатов. Его предоставляют американские компании Lime и Bird, а с недавнего времени и гигант Uber.

Таким образом, Франция пошла по пути Перу, где уже с этого месяца запрещено использовать моторизованные самокаты и гироскутеры в пешеходных зонах. Мэрия Берлина также разрабатывает более жесткие правила для электросамокатов, в то время как испанская туристическая Барселона полностью запретила их прокат.

Пока нет общей статистики, какой урон наносят пешеходам подобные транспортные средства. Однако американское издание Consumer Reports в феврале опубликовало данные, согласно которым в Соединенных Штатах с момента начала бума на электросамокаты, а это приблизительно конец 2017 года, более 1500 человек получили различные травмы именно в связи с ними. Причем в список входят как сами пользователи, так и получившие травмы пешеходы.

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