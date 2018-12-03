Людей на сегвеях лишат статуса пешеходов

Московская городская дума озаботилась статусом людей, которые перемещаются по городу на электросамокатах, сегвеях и других подобных транспортных средствах.

Московская городская Дума готова пересмотреть статус пешеходов, использующих для передвижения по городу сегвеи, электросамокаты, моноколеса и гидроциклы. Авторы предложения ссылаются на то, что эти транспортные средства способны развивать достаточно большие скорости, а значит управляющие ими люди должны нести ответственность. Эта точка зрения была озвучена в ходе круглого стола, на котором обсуждалась профилактика правонарушений в молодежной среде.

«В Москву семимильными шагами идет прогресс и по транспорту, и мы видим людей на сегвеях, на самокатах с электротягой. Иногда скорость таких движущих механизмов развивается выше 40 км/ч, а законодательная база правил дорожного движения говорит о том, что это пешеходы и их статус — пешеходы. Если он может развивать скорость выше 40 км/ч, то ни о каких пешеходах мы говорить не можем. Тут есть над чем работать», — приводит АГН «Москва» слова председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко.

Также депутат Мосгордумы отметила, что люди на электросамокатах и других упомянутых транспортных средствах ездят без индивидуальных средств защиты, рискуя, тем самым, получить достаточно серьезные травмы.

Фото: Vini Low on Unsplash

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые