Людей на сегвеях лишат статуса пешеходов

Московская городская Дума готова пересмотреть статус пешеходов, использующих для передвижения по городу сегвеи, электросамокаты, моноколеса и гидроциклы. Авторы предложения ссылаются на то, что эти транспортные средства способны развивать достаточно большие скорости, а значит управляющие ими люди должны нести ответственность. Эта точка зрения была озвучена в ходе круглого стола, на котором обсуждалась профилактика правонарушений в молодежной среде.
«В Москву семимильными шагами идет прогресс и по транспорту, и мы видим людей на сегвеях, на самокатах с электротягой. Иногда скорость таких движущих механизмов развивается выше 40 км/ч, а законодательная база правил дорожного движения говорит о том, что это пешеходы и их статус — пешеходы. Если он может развивать скорость выше 40 км/ч, то ни о каких пешеходах мы говорить не можем. Тут есть над чем работать», — приводит АГН «Москва» слова председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко.
Также депутат Мосгордумы отметила, что люди на электросамокатах и других упомянутых транспортных средствах ездят без индивидуальных средств защиты, рискуя, тем самым, получить достаточно серьезные травмы.
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Фото: Vini Low on Unsplash
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