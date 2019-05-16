В Химках появится развязка за 2,9 млрд рублей

Изначально планировалось, что стоимость развязки с эстакадой составит 2,1 млрд рублей. Не исключено, что скоро стоимость превысит отметку в 3 млрд рублей.

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Новая эстакада в подмосковных Химках будет построена в 2021 году. Такое поручение дал губернатору Московской области Андрею Воробъеву президент Владимир Путин после посещения месяц назад завода НПО «Энергомаш», работники которого пожаловались главе государства на транспортный коллапс в районе из-за пробок на Ленинградском шоссе. Согласно статистике Росавтодора, за сутки по этому участку шоссе проезжает более 60 тыс. автомобилей.

Тогда, в апреле, планировалось выделить на строительство развязки с эстакадой 2,1 млрд рублей, но к сегодняшнему дню смета уже увеличилась до 2,9 млрд и не исключено, что цена нового транспортного объекта продолжит расти из-за выкупа земель и вероятного переноса коммуникаций — этот район Химок имеет очень плотную застройку.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области изданию «Коммерсантъ», эстакада будет четырехполосной и должна соединить старые и новые Химки, то есть западную и восточную части города. Это разгрузит Ленинградское шоссе и позволит горожанам быстрее перемещаться по городу без перепробегов. Предпроектные работы уже близятся к завершению.

«Принято предварительное решение о строительстве двухуровневой развязки протяженностью 1 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Предполагается строительство дублеров Ленинградского шоссе с двумя полосами движения», — рассказали о планах строительства в ведомстве.

Проект развязки с эстакадой будет готов к концу этого года, после чего начнется строительство. Закончить работы планируется в 2021 году.

Финансироваться строительство будет не только из областного, но и из федерального бюджета. В каких пропорциях — пока не сообщается.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС