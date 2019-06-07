Toyota и Subaru разрабатывают новый компактный кроссовер

Автомобиль разрабатывается с чистого листа — уже началось проектирование уникальной современной платформы.

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Два японских автопроизводителя, Toyota и Subaru, совместно разработают специализированную платформу для электромобиля. Это будет компактный кроссовер. Автомобили на платформе EV поступят в ближайшие пару лет на рынки Европы и Азии.

Подробностей об особенностях новой платформы нет, но в Toyota и Subaru утверждают, что при ее создании будут использоваться самые последние разработки обоих автопроизводителей. Таким образом, новый компактный внедорожник получит технологии Toyota в области электрификации и технологии Subaru в области полного привода. В последствии платформа будет использоваться для создания более крупных автомобилей, в том числе полноразмерных седанов и внедорожников.

Компании также объявили о планах по электрификации своих автомобилей, которые будут учитывать природоохранное законодательство каждой отдельно взятой страны. В частности в Toyota заявили, что компания при электрификации будет руководствоваться принципом «Horses for courses» (каждому коню своя дорожка или каждому своё). Таким образом, каждый рынок получит правильные и востребованные продукты в нужное время.

Первыми странами, где начнутся продажи электрокроссовера Toyota и Subaru, вероятно, станут Япония и Китай, а также страны Евросоюза, где рынок электромобилей развит достаточно хорошо, есть высокий спрос на подобные машины и развита инфраструктура.

В Toyota также подчеркнули, что гибридные технологии по-прежнему остаются в приоритете. Кроме того, в компании всерьез занялись исследованием водородных технологий.

Также Toyota сотрудничает с BMW. Результатом стал возрожденный спорткар Supra.

На днях Subaru презентовала новый улучшенный Outback шестого поколения, который стал выносливее, прочнее и мощнее.

Фото: Toyota