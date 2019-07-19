Lada XRAY Cross с вариатором — названы цены и комплектации — журнал За рулем

Lada XRAY Cross с вариатором — названы цены и комплектации

На сайте АВТОВАЗа появились цены на новую версию Lada XRAY Cross, оснащенную новой автоматической коробкой передач и 113-сильным мотором.

LADA XRAY
LADA XRAY

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Lada XRAY Cross с вариатором поступает в продажу, а на официальном сайте Лады появился обновленный прайс-лист.

Стоимость самой доступной версии Lada XRAY Cross с автоматической трансмиссией в комплектации Classic/Optima (GAB44-50-XRZ) составляет 841 900 рублей. В комплектации Comfort (GAB44-51-XRZ) автомобиль с вариатором стоит 884 900 рублей. Кроссовер в версии Luxe (GAB44-52-XRZ) обойдется покупателям в 934 900 рублей, а в топовой комплектации Luxe/Prestige (GAB44-52-X05) — в 966 900 рублей.


Во всех комплектациях автомобиль оснащается 113-сильным атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и имеет передний привод.

Как ранее заявляли на АВТОВАЗе, новая коробка передач должна подстегнуть интерес покупателей к модели, спрос на которую вдруг начал падать. Также представители завода заявили, что используемая в автомобиле автоматическая коробка передач — не совсем вариатор. Эксперты «За рулем» дали на это свой ответ.

Фото: Lada

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