Автокод проверил «Хаммер», угнанный работниками автосервиса в Москве Угнанный автомобиль принадлежит бизнесмену, общественному деятелю и председателю производственно-инновационного фонда «Сибирь» Василию Козину. Он оставил машину на ремонт в столичном автосервисе, а сам отправился в командировку. Впервые без заднего привода — так обновился BMW 1-й серии И снова заканчивается очередная эра. Эра заднеприводных компактных автомобилей. Их последний представитель, разошедшийся тиражом 2,5 млн штук, — BMW 1-й серии. В следующем, третьем поколении он окажется переднеприводным! Самый странный автомобиль-2: замена мотоциклу! Renault Twizy «За рулем» уже испытывал: Алексей Ревин устроил электромобильчику дачно-городской тест-драйв. И вот новый раунд: Кириллу Милешкину Twizy на пару дней заменил Хонду VTX.