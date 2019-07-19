На днях завершился масштабный ралли-рейд «Шелковый путь». Самая длинная его часть проходила, как ни странно, не по России или Китаю, а по Монголии. Пилоты наконец выдыхают, расслабляются и начинают рассказывать, через что им пришлось пройти.
Угнанный автомобиль принадлежит бизнесмену, общественному деятелю и председателю производственно-инновационного фонда «Сибирь» Василию Козину. Он оставил машину на ремонт в столичном автосервисе, а сам отправился в командировку.
И снова заканчивается очередная эра. Эра заднеприводных компактных автомобилей. Их последний представитель, разошедшийся тиражом 2,5 млн штук, — BMW 1-й серии. В следующем, третьем поколении он окажется переднеприводным!