Министерский тест-драйв: на Lada XRAY из Москвы в Тольятти — журнал За рулем

Министерский тест-драйв: на Lada XRAY из Москвы в Тольятти

Путешествие, по словам Максима Орешкина, прошло в общем успешно.

Министр экономического развития России Максим Орешкин подвел итоги поездки на форум моногородов, куда политик отправился за рулем Lada XRAY.

«Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров — и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, — настроение и отношение к машине изменилось», — приводит РИА Новости слова главы ведомства.

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Министр похвалил состояние российских дорог. Хотя при этом признал, что есть участки, которые требуют ремонта.

«Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — сказал Максим Орешкин.

По результатам поездки глава Минэкономразвития намерен «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М-7».

  • Видеоролик, в котором губернаторы кладут асфальт, готовясь к заседанию госсовета, посвященного развитию автодорог и ПДД, стал очень популярным в Сети.

Фото: instagram.com/oreshkin_max

Министерский тест-драйв: на Lada XRAY из Москвы в Тольятти
Министерский тест-драйв: на Lada XRAY из Москвы в Тольятти
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