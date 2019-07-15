Министерский тест-драйв: на Lada XRAY из Москвы в Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин подвел итоги поездки на форум моногородов, куда политик отправился за рулем Lada XRAY.
«Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но когда мы проехали вместе 1,3 тысячи километров — и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо, — настроение и отношение к машине изменилось», — приводит РИА Новости слова главы ведомства.
|
|
Материалы по темеМинистр за рулем Lada XRAY! Он едет Москва — Тольятти
Министр похвалил состояние российских дорог. Хотя при этом признал, что есть участки, которые требуют ремонта.
«Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — сказал Максим Орешкин.
По результатам поездки глава Минэкономразвития намерен «подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М-7».
- Видеоролик, в котором губернаторы кладут асфальт, готовясь к заседанию госсовета, посвященного развитию автодорог и ПДД, стал очень популярным в Сети.
Фото: instagram.com/oreshkin_max
Читать комментарии (2)