Министерский тест-драйв: на Lada XRAY из Москвы в Тольятти

Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander — кендо на вариаторах

Хорошо все-таки, что такие практичные автомобили, как Икстрейл и Аутлендер, отправляя к нам на сборку, своевременно обновляют, не отставая от моды. Оба японца молодцы, но в нашем тесте, тем не менее, не обойдется без победителя.