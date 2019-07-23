«Государева дорога», «За шавермой»... — выбираем название трассы М-11 — журнал За рулем

«Государева дорога», «За шавермой»... — выбираем название трассы М-11

Все желающие могли предложить свой вариант на сайте «Автодора».

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Скоростная трасса М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, пока еще полностью не открыта, но названием новой магистрали уже озаботились. Государственная компания «Автодор», управляющая в России платными дорогами, объявила конкурс на лучшее имя для М-11 и получила немало интересных вариантов.

В частности, как сообщает «Коммерсант», предлагают назвать трассу «Две столицы», «Столичная», «Столица», «Радищев», «Нева», «Валдай», «Александрийский путь», «Петровский тракт», «Государева дорога». Но самый необычный вариант — «За шавермой/За шаурмой», правда, от него уже отказались из-за сложностей при переводе на иностранные языки.

«Мы хотим заострить ваше внимание на том, что названия типа „Скандинавия“, „Россия“ уже заняты. Например, „Скандинавия“ — это федеральная автодорога А-181, идущая от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. А „Россия“ — это трасса М-10, соседка нашей М-11», — отметили в «Автодоре», комментируя ряд неподходящих наименований.

Подвести итоги конкурса и выбрать название для трассы М-11 должны до конца июля. Что касается самой дороги, то целиком запустить ее планируется в течение 2019 года.

Фото: Онлайн-редакция
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