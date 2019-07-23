Самый популярный в России вариатор: что в нем не так

Наиболее распространенные в нашей стране вариаторы — японские, фирмы Jatco. Их используют Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep и Suzuki. Чаще других модификаций встречается вариатор JF011E. Как распознать приближающуюся неисправность? Ремонтировать или менять? Сколько стоит? На часто задаваемые вопросы о вариаторах отвечает эксперт «За рулем».