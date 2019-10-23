Планы на выходные: мир без дорог на выставке «Вездеходер»

26–27 октября в «Экспоцентре» на Красной Пресне будут выставлены самые разные вездеходы — от амфибий до гусеничных.

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В эти выходные, 26 и 27 октября, в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет выставка вездеходной техники «Вездеходер».

Экспозиция будет состоять из самых невероятных универсальных автомобилей, предназначенных для преодоления любого бездорожья, в том числе водных преград. Подобная техника может быть интересна не только любителям офф-роуда или спасателям, а также людям, занимающимся научными исследованиями вдали от цивилизации, но и любителям активного отдыха на природе. Благодаря выставляемым машинам человек может добраться в любую точку планеты.

На выставке будет представлена самая разнообразная техника любых видов — от внедорожников и квадроциклов до машин-амфибий и гусеничных тягачей. В выставке участвуют как российские представительства иностранных компаний, так и российские производители вездеходной техники. В экспозиции есть и уже знакомые модели, и новинки. Также будут представлены различные аксессуары для бездорожья, экипировка, сопутствующие товары и услуги.

Особый интерес представляют показательные заезды, которые пройдут в рамках выставки «Вездеходер». Трасса будет состоять из самых невероятных препятствий, которые вездеходы должны будут преодолеть. Кроме того, в рамках выставки запланировано проведение ряда интересных конференций и круглых столов, на которых выступят известные путешественники, а также создатели представленной техники. Например, путешественник Алексей Гарагашьян расскажет о своей грандиозной полугодовой экспедиции «На Восток» и представит свой новый вездеход «Шерп».

Посетители «Вездеходера» смогут также беспрепятственно посетить проходящую в это же время выставку техники для активного отдыха «Мотозима 2019».

Часы работы выставки: 26 октября — с 10:00 до 19:00, 27 октября — с 10:00 до 17:00.

В России выпускается немало суровых вездеходов: Лесник-М, Шатун Нео, Трэкол и многие другие.

Фото: дирекция выставки «Вездеходер»