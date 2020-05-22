Региональные цифровые пропуска перестанут действовать с 27 мая.

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О необходимости оформлять московский пропуск для передвижения по столице с 27 мая сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее жители других регионов, в частности Подмосковья, могли ездить по Москве по своим пропускам, без необходимости оформления московского.

«В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня», — написал мэр в своем блоге.

При этом отмечается, что московский трафик вернулся на прежний, «довирусный» уровень. Об этом сообщила компания MAER GROUP в ходе мониторинга рекламных щитов, оборудованных Wi-Fi-снифферами. Они определяют количество мобильных устройств возле конструкций.

Рост трафика происходит третью неделю подряд, сегодня он всего на 5% ниже «довирусного». На прошлой неделе показатель недотягивал до прошлых значений 12%, а на позапрошлой — 24%.

Cтолица заблокирует «чужие» пропуска на следующей неделе Региональные цифровые пропуска перестанут действовать с 27 мая. Cтолица заблокирует «чужие» пропуска на следующей неделе

Существенный рост трафика начался с 12 мая, при частичном снятии ограничений. Также на статистику может влиять то, что из-за малого количества пробок автомобилисты перестали объезжать проблемные места, двигаясь по магистралям, МКАДу и Третьему кольцу, на которых находятся улавливающие их смартфоны рекламные щиты.

Созданная система выявления нарушителей пропускного режима будет работать и после пандемии.

Фото: Astemir Almov / Unsplash, MAER GROUP