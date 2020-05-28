Сейчас продажа автомобилей разрешена уже в 42 регионах страны.

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Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

И это, в принципе, неплохой результат, по сравнению с апрельским 72%-ным падением. Надежда Ассоциации — на московский рынок: как известно, с 1 июня мэр Москвы разрешил возобновить торговлю в автосалонах, а с 25 мая продажи машин начались в Подмосковье.

«Поскольку в июне открывается крупнейший рынок в России, падение будет сокращаться. Думаю, 50% (к прошлому году) продадим точно, может быть, больше», — отметил Мосеев.

Однако ажиотажа дилеры не ждут, доходы населения упали, да и многие до сих пор опасаются посещать публичные места. На отложенный спрос дилеры тоже серьезно не рассчитывают.

Тем не менее, поводы для острожного оптимизма есть — в Москве в июне будут проведены продажи тех машин, которые люди заказывали до или во время карантина, но не успели выкупить, да и пандемия подстегнула спрос на автомобили, теперь это наиболее безопасный вид транспорта. Но без поддержки государства восстановить продажи все равно не получится, считают в РОАД.

В Ассоциации отмечают, что продажа автомобилей сейчас разрешена в 42 российских регионах.

Кто все больше стал оказывать на нас влияние, в том числе и при выборе автомобилей? Инфлюэнсеры — новые лидеры мнений, считают аналитики.



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