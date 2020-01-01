Б/у запчасти предложили легализовать

Запчасти будут сниматься со списанных машин после возобновления программы утилизации автомобилей.

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Совет Федерации предлагает вновь запустить программу утилизации транспортных средств. Но Минпромторг должен ее доработать. Помимо скидок для покупателей новых машин, которые сдали старый автомобиль в утиль, программа должна предусматривать торговлю б/у запчастями с утилизируемых транспортных средств, пишут «Известия». Естественно, после того как будет подтверждена безопасность повторного использования того или иного узла, агрегата или детали. Кроме того, предлагается разрешить торговлю и номерными агрегатами — коробками передач и моторами.

Таким образом, собираемый с 1 сентября 2012 года утилизационный сбор может начать работать. За этот период времени государство получило более 1 трлн рублей, которые практически не используются — никаких госпрограмм утилизации в России нет. Предполагалось, что собираемые деньги пойдут на переработку старых транспортных средств. Теперь их предлагается тратить на выплаты по программе утилизации (70–100 тысяч рублей) и на субсидии переработчикам, которые также смогут торговать б/у запчастями.

Каким образом будет контролироваться рынок б/у запчастей — комментарий юриста.

Фото: Nikolai Justesen / Unsplash